MSI Claw - handheld może w końcu wyjść z cienia. Kolejna aktualizacja BIOS-u poprawia wydajność urządzenia

Wraz z nadejściem rodziny Intel Meteor Lake na rynku zaczęły się pojawiać pierwsze handheldy, które wykorzystywały moc układów z tej serii. Jednym z nich był MSI Claw, którego debiutu nie można zaliczyć do zbyt udanych. Urządzenie okazało się niespecjalnie wydajne, borykało się z wieloma problemami, a gwoździem do trumny była wysoka cena. Producent stara się poprawić pierwsze aspekty przez aktualizacje BIOS-u, które już przyniosły całkiem przyzwoite efekty.

Następna aktualizacja BIOS-u dla handhelda MSI Claw jest już dostępna. Wraz z nią zawitała nowa wersja oprogramowania MSI Center M. Dzięki temu sprzęt sprawdza się coraz lepiej w grach, a wzrost wydajności wynosi nawet 30%.

Historia MSI Claw przypomina nieco premiery dzisiejszych gier — producent oferuje użytkownikom niedopracowany produkt w wygórowanej cenie i oczekuje, że jakoś się sprzeda. Czasem taka strategia sprawdza się całkiem dobrze, a innym razem powoduje, że dana rzecz odchodzi w cień. Handheld od MSI można zaliczyć do drugiej grupy. Dziś mało kto poważnie rozważa zakup MSI Claw, choć firma nie ma zamiaru się poddawać. Regularnie wydawane są aktualizacje BIOS-u i wspomnianego oprogramowania MSI Center M, dzięki którym handheld coraz lepiej korzysta z mocy swoich podzespołów — tym razem nowe wersje oznaczone są analogicznie jako E1T41IMS.109 BIOS i 1.0.2405.1401.

Największy wzrost wydajności handheld uzyskuje w grze Forza Horizon 5, gdyż po aktualizacji możemy liczyć na 30% więcej FPS niż do tej pory. Podobnie wypada w tej kwestii Fortnite, gdzie tym razem można osiągnąć ponad 87 kl/s zamiast 62 FPS. MSI chwali się również, że w 100 grach na Steam, które są najpopularniejsze, MSI Claw wypada średnio o 26% lepiej od ASUS-a ROG Ally. Urządzenie aktualnie kosztuje niespełna 3 tys. zł (biorąc pod uwagę edycję z układem Intel Core Ultra 5 135H, mocniejszy wariant MSI Claw to już koszt 3499 zł — jest taniej, choć nadal dość drogo). Aby osiągnąć podane na wykresach wartości FPS, producent udostępnił również zalecane ustawienia, które możemy zobaczyć na samym dole tego materiału. Poprawianie swojego produktu to jedna z dwóch rzeczy, które obecnie może zrobić MSI, żeby jakkolwiek polepszyć sytuację omawianego handhelda — drugą jest oczywiście obniżenie ceny do odpowiedniego poziomu. Choć przy obecnej konkurencji droga do odbicia się od dna będzie bardzo wyboista.

