Acer Nitro Blaze 7 - przenośna konsola do gier z AMD Ryzen 7 8840HS, jako konkurencja dla ASUS ROG Ally i Lenovo Legion Go

Steam Deck niejako zapoczątkował falę popularności przenośnych konsol do gier, na których możemy ograć swoje ulubione produkcje z biblioteki Steama. Urządzenie Valve jednak pracuje na SteamOS, podczas gdy kolejna fala podobnych urządzeń od wiodących producentów korzystała już z systemu Windows 11. Tak było w przypadku m.in. ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go czy serii MSI Claw (zarówno 7 na Intel Meteor Lake jak i nadchodzący 8+ na Lunar Lake). Teraz do tego grona dołącza Acer Nitro Blaze 7.

Acer Nitro Blaze 7 to pierwsza przenośna konsola do gier tajwańskiej firmy, będąca konkurencją dla takich rozwiązań jak ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go czy serii MSI Claw. Niestety obecnie nieznana jest cena ani data premiery.

Acer również zdecydował się postawić na procesory AMD Ryzen, a dokładniej na model Ryzen 7 8840HS, a więc jednostkę z końcówki 2023 roku z rodziny APU Hawk Point. Oferuje on 8 rdzeni Zen 4 z obsługą 16 wątków jednocześnie (SMT). Taktowanie rdzeni wynosi od 3,3 do 5,1 GHz, przy czym układ Hawk Point w konsoli Acer Nitro Blaze 7 będzie pracował w zakresie TDP od 10 do 30 W, co wpłynie bezpośrednio na realną częstotliwość pracy rdzeni. Oczywiście na pokładzie nie zabraknie zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 780M z 12 blokami CU RDNA 3. Całość złączona została z 16 GB pamięci RAM LPDDR5X 7500 MHz (Dual Channel).

Specyfikacja Acer Nitro Blaze 7 Procesor AMD Ryzen 7 8840HS (8C/16T) APU Hawk Point

TDP w zakresie od 10 do 30 W (zależne od trybu pracy) Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M, 12 CU RDNA 3 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 7500 MHz, Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB Ekran 7" 1920 x 1080 pikseli IPS

Do 500 nitów, 144 Hz, AMD FreeSync Premium

100% sRGB, Ekran dotykowy, 7 ms czas reakcji Porty 2x USB 4.0 typu C (40 Gbps)

1x czytnik kart pamięci microSD 4.0 Akumulator Litowo-polimerowy, 50.04 Wh Łączność Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Głośniki 1 W (x2) Wymiary 256 x 113,5 x 225 mm Waga 670 gramów System Windows 11 Home 64-bit Dodatki 3 miesiące darmowego dostępu do PC Game Pass

Acer Nitro Blaze 7 charakteryzuje się dosyć agresywnym wyglądem, który ma od razu pokazywać że mamy do czynienia ze sprzętem służącym przede wszystkim do gier. Obudowa to przede wszystkim matowe tworzywo sztuczne o dobrej jakości wykonania (przynajmniej na tyle na ile można było to sprawdzić już po konferencji Acera, co wcale nie było takie proste zważywszy na prawdziwe tłumy dziennikarzy z całego świata). Za system chłodzenia odpowiada pojedynczy wentylator wraz z radiatorem oraz ciepłowodem, a tuż obok (choć jednocześnie z wyraźnym wydzieleniem wewnątrz obudowy) znajdziemy złącze M.2 2280 na jeden nośnik SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności do 2 TB - tutaj duży plus za obsługę także większych wariantów SSD.

W przypadku ekranu, Acer Nitro Blaze 7 zaoferuje 7" wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD i klasycznych proporcjach 16:9. Ekran wspiera dotyk, a ponadto charakteryzuje się 100% pokryciem barw sRGB oraz 144 Hz częstotliwością odświeżania w parze z obsługą techniki odświeżania AMD FreeSync Premium. Wśród portów znajdziemy dwa złącza USB 4.0 typu C o pełnej przepustowości 40 Gbps (służą one także do ładowania konsoli w razie potrzeby). Handheld jest dosyć spory i waży 670 gramów, a mimo wszystko wbudowany akumulator nie należy do największych - to ogniwo litowo-polimerowe o pojemności 50 Wh. Całość napędzana jest, a jakżeby inaczej, przez system Windows 11 Home 64-bit. Niestety producent podczas konferencji nie potwierdził jeszcze ani ceny ani dokładnej daty premiery. Dodatkowe zdjęcia konsoli Acer Nitro Blade 7 znajdziecie również na kolejnej stronie materiału.

Źródło: PurePC