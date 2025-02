Test ASUS Zenbook 14 z AMD Ryzen 7 8840HS - Niewielki ultrabook o solidnej wydajności, z ekranem OLED i w dobrej cenie

ASUS Zenbook 14 jest jednym z najpopularniejszych ultrabooków na rynku - corocznie wydawane są nowe i zaktualizowane wersje, korzystające zarówno z procesorów Intel Core jak również AMD Ryzen. Tym razem wypożyczyliśmy do testów jeden z najnowszych wariantów Zenbooka 14 o oznaczeniu UM3406, który korzysta z procesora AMD Ryzen 7 8840HS. Jest to przedstawiciel generacji APU Hawk Point, której nie mieliśmy wcześniej okazji testować. Wybór nie jest także przypadkowy, ponieważ zależało nam na bezpośrednim porównaniu z następcą, którego premiera nieuchronnie się zbliża - mowa oczywiście o AMD Ryzen AI 9 HX 370 z generacji Strix Point. Mimo zbliżającej się premiery, ASUS Zenbook 14 z AMD Ryzen 7 8840HS to nadal kawałek solidnego sprzętu, oferującego niezłą wydajność w programach oraz grach. Jest to tym ważniejsze, gdyż nowe sterowniki oraz szybszy, wbudowany RAM spowodowały, że w niektórych grach wydajność solidnie podskoczyła do góry.

Autor: Damian Marusiak

ASUS Zenbook 14 o oznaczeniu UM3406 korzysta z procesora AMD Ryzen 7 8840HS, należącego do generacji Hawk Point, a więc odświeżonych układów Phoenix. Nadal to jednak solidny kawałek procesora, który zaoferuje odpowiednią wydajność do codziennych zadań. ASUS Zenbook 14 posiada na pokładzie także 16 GB pamięci RAM LPDDR5X 7500 MHz (co jest poprawą względem wcześniejszych generacji, gdzie używane były moduły o niższej, efektywnej częstotliwości) oraz 1 TB SSD PCIe 4.0. Wisienką pozostaje również ekran OLED o przekątnej 14 cali, rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli oraz z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Notebook kosztuje 4999 złotych, zatem jak na tego typu laptopa, cena wydaje się nawet rozsądna.

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) to ultrabook wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 8840HS oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 780M.

Siódma generacja APU Hawk Point wykorzystuje rdzenie Zen 4 oraz zintegrowane układy graficzne RDNA 3. Ponownie zdecydowano się na zaoferowanie maksymalnie 8 rdzeni z obsługą 12 wątków oraz układ graficzny, wyposażony w 12 bloków Compute Units, podobnie jak to było we wcześniejszej generacji Phoenix. Całość opracowano w litografii TSMC N4, co miało docelowo poprawić efektywność energetyczną, a więc i jednocześnie wydłużyć czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. Procesory AMD Ryzen 8040 to również drugie w ofercie producenta, w których zdecydowano się na wbudowanie dedykowanych jednostek Ryzen AI, służącym optymalizacjom w obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Choć ponownie skorzystano z architektury XDNA 1. generacji, procesory Hawk Point oferują wyższą moc w porównaniu do układów Phoenix (16 TOPS kontra 10 TOPS).

Intel Core Ultra 7 155H Qualcomm Snapdragon X Elite AMD Ryzen 7 8840HS AMD Ryzen 7 7840U Generacja Meteor Lake Snapdragon X 1.gen Hawk Point Phoenix Architektura Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (GPU) Oryon (CPU)

Adreno X1 (GPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 3 (GPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 3 (GPU) Litografia Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (GPU) TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Rdzenie / wątki 16C/22T 12C/12T 8C/16T 8C/16T Konfiguracja rdzeni 6C/12T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T - E-Core (SoC) 12C/12T 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 1,4 GHz (P-Core)

0,9 GHz (E-Core) 3,4 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz Taktowanie Turbo 4,8 GHz (P-Core)

3,5 GHz (E-Core) Do 3,8 GHz (All core)

Do 4,2 GHz (2 rdzenie) 5,1 GHz 5,1 GHz Układ graficzny Intel ARC Graphics Qualcomm Adreno X1 AMD Radeon 780M AMD Radeon 780M Budowa iGPU 8 Xe-Core

1024 SP 6 klastrów

1536 SP 12 CU

768 SP 12 CU

768 SP Taktowanie iGPU Do 2250 MHz Do 1500 MHz Do 2700 MHz Do 2700 MHz Kontroler pamięci DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz LPDDR5X 8448 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz Maks. RAM Do 96 GB (DDR5)

Do 64 GB (LPDDR5X) Do 64 GB Do 256 GB Do 256 GB Układ AI Intel NPU Qualcomm Hexagon Ryzen AI Ryzen AI TDP (PL1) 28 W 12 - 45 W 20 - 30 W 15 - 28 W PL2 64 W 45 - 80 W 20 - 30 W 15 - 28 W

Procesory AMD Ryzen 8040 z generacji APU Hawk Point ponownie wykorzystują 4 nm proces technologiczny TSMC. Litografia umożliwia gęstsze upakowanie tranzystorów, których liczba wynosi teraz 25 miliardów. Dla porównania procesory AMD Ryzen 6000 (APU Rembrandt) mają na pokładzie 13,1 miliarda tranzystorów. Dodatkowo w APU Phoenix oraz Hawk Point zmniejszono powierzchnię układów do 178 mm² (generacja Rembrandt ma powierzchnię 210 mm²). Mimo zmniejszenia rozmiarów, chip Phoenix nadal oferuje 8 rdzeni z obsługą 16 wątków, zintegrowany układ graficzny na bazie maksymalnie 12 bloków Compute Units, opartych na architekturze RDNA 3 oraz dodatkowo jednostki AMD XDNA (Ryzen AI). Kontroler pamięci w Hawk Point pozostał niezmieniony względem Phoenix. Nadal natywnie obsługuje pamięć DDR5 5600 MHz oraz LPDDR5X 7500 MHz w trybie dwukanałowym i z obsługą do 256 GB. TDP procesora AMD Ryzen 7 8840HS wynosi 28 W z możliwością konfigurowania w zakresie od 20 do 30 W. Wybór tego konkretnego laptopa do testów nie jest przypadkowy bo właśnie do niego przede wszystkim będzie porównywany AMD Ryzen AI 9 HX 370 w premierowym teście.