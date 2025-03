ASUS ROG Ally X na Linuksie zostawia Windowsa 11 daleko w tyle. Lepsza wydajność, a także czas pracy na baterii

Handheldy do gier, takie jak Lenovo Legion Go, czy też ASUS ROG Ally, przychodzą do nas z preinstalowanym systemem Windows. Taka sytuacja nie jest jednak optymalna dla użytkowników, ponieważ system od Microsoftu wciąż nie zapewnia tak dobrych wrażeń na mniejszych ekranach, jak konkurencyjny SteamOS. Na dodatek z ostatnich testów, których bohaterem był ASUS ROG Ally X, wynika, że Windows 11 oferuje zarówno gorszą wydajność, jak i czas pracy. Tutaj lepiej wypada Linux.

Windows nie sprawdza się za dobrze w roli systemu dla handheldów. Testy z użyciem modelu ASUS ROG Ally X pokazują, że Linux jest w stanie zapewnić lepsze wyniki od oprogramowania Microsoftu.

Za wykonanie omawianego testu odpowiada Jason England, który jest redaktorem na portalu Tom's Guide. Wykorzystał on nowego handhelda od ASUS-a, czyli ROG Ally X, aby sprawdzić, jaką wydajność zapewni mu dystrybucja Linuksa oparta na Fedorze o nazwie Bazzite. Jest ona w stanie imitować wygląd systemu SteamOS, a przy tym oferuje sterowniki zarówno dla układów graficznych od AMD, jak i NVIDII. Wyniki, które są widoczne w poniższej tabeli, mogą się okazać dla wielu osób bardzo zaskakujące, gdyż to właśnie na Linuksie osiągnięto lepszą wydajność.

Ustawienia TDP Windows 11 SteamOS Cyberpunk 2077 1080p, Medium, AMD FSR ON Tryb wydajności (17 W) 36 FPS 42 FPS Tetris Effect 1080p, Medium, Skalowanie 120% Tryb cichy (13 W) 46 FPS 61 FPS Forza Horizon 5 1080p, High, AMD FSR ON Tryb turbo (25 W) 53 FPS 59 FPS

Równie dobrze wygląda sytuacja, kiedy spojrzymy na czas pracy. W każdej z testowanych gier Bazzite pomógł osiągnąć lepszy rezultat. Nie będzie wielkim zaskoczeniem także to, że gdy handheld miał tylko włączony ekran przez 6 godzin stracił dużo więcej "procentów" na Windowsie 11 (8%) niż na Linuksie (2%). Oczywiście każdy system ma swoje zalety i wady, jednak rozwiązanie od Microsoftu nie sprawdza się tak dobrze w segmencie handheldowym i to mimo faktu, że jest obecnie najczęściej wybierane przez producentów.

Ustawienia TDP Windows 11 SteamOS Cyberpunk 2077 1080p, Medium, AMD FSR ON Tryb wydajności (17 W) 2 godziny 31 minut 3 godziny 5 minut Tetris Effect 1080p, Medium, Skalowanie 120% Tryb cichy (13 W) 3 godziny 12 minut 3 godziny 46 minut Forza Horizon 5 1080p, High, AMD FSR ON Tryb turbo (25 W) 1 godzina 26 minut 1 godzina 44 minuty

Źródło: Tom's Guide