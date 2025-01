Lenovo Legion Go S oficjalnie ze SteamOS! Handheld otrzyma procesor AMD Ryzen Z1 Extreme i nawet 32 GB RAM

Od pewnego czasu w Internecie pojawiały się doniesienia o tym, że firma Lenovo mogła podjąć współpracę z Valve, aby wprowadzić na rynek urządzenie, które będzie korzystało z systemu SteamOS. Tak w istocie się stało, gdyż chińskie przedsiębiorstwo zaprezentowało właśnie handhelda Lenovo Legion Go S, na którego pokładzie znalazł się specjalny chip od AMD oraz wspomniany system operacyjny. Nowy model ostatecznie zapowiada się całkiem ciekawie.

Do świata gamingowych handheldów wkrótce wkroczą nowe modele od firmy Lenovo. Jednym z nich będzie Legion Go S, który jako pierwszy zaoferuje nam system SteamOS - poza Steam Deckiem rzecz jasna.

Pierwsze doniesienia wskazywały na to, że Lenovo Legion Go S zostanie wyposażony w specjalną wersję chipu AMD Ryzen Z2 (Go). Informacje okazały się częściowo prawdziwe, gdyż oprócz niego na pokład nowości trafi także wydajniejszy i dobrze znany w tym segmencie rynkowym AMD Ryzen Z1 Extreme. Na dodatek możemy liczyć na nawet 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz maksymalnie 1 TB nośnik danych - co ważne, urządzenie wspiera zarówno nośniki w formacie 2242, jak i 2280. Nie zabrakło modułów Wi-Fi oraz Bluetooth, a także 8-calowego ekranu o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, który oferuje zmienne odświeżanie (48 - 120 Hz).

Steam Deck LCD Lenovo Legion Go S Lenovo Legion Go Procesor APU Van Gogh AMD Ryzen Z2 Go

AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 (5500 MHz) Do 32 GB LPDDR5X (6400 MHz) 16 GB LPDDR5X (7500 MHz) Magazyn danych 256 GB SSD PCIe 3.0 Do 1 TB SSD PCIe 4.0 512 GB SSD PCIe 4.0 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wyświetlacz 7" 1280x800 px, LCD (60 Hz)

400 nitów 8" 1920 x 1200 px, LCD (120 Hz)

500 nitów, 100 sRGB 8,8" 2560 x 1600 px, IPS (144 Hz)

500 nitów, 97% DCI-P3, Gorilla Glass Złącza, porty i sloty 1 x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

1 x Slot na karty pamięci microSD

1 x Audio-Jack 3.5 mm 2 x USB typu C 4.0 (DP 1.4, PD 3.0)

1 x Slot na karty pamięci microSD

1 x Audio-Jack 3.5 mm Wymiary 298 x 117 x 49 mm 299 x 127,55 x 22,6 mm Sprzęt: 210 x 131 x 20,1 mm

Sprzęt + kontrolery: 298,83 x 131 x 40,7 mm Waga 669 g Ok. 730 g Sprzęt: 640 g

Sprzęt + kontrolery: 854 g Akumulator 40 Wh / 45 W 55,5 Wh / 65 W Sprzęt: 49,2 Wh / 65 W

Kontrolery: 2 x 900 mAh System SteamOS Windows 11, Steam OS Windows 11 Home Cena 256 GB - 1899 zł Ryzen Z2 Go, 16/512 GB (Win 11 Home) - 2599 zł 512 GB - 3799 zł

Ryzen Z1 Ryzen Z1 Extreme Ryzen Z2 Ryzen Z2 Go Ryzen Z2 Extreme Rodzina Phoenix Hawk Point Rembrandt Strix Point Architektura CPU 2 x Zen 4

4 x Zen 4c 8 x Zen 4 4 x Zen 3+ 3 x Zen 5

5 x Zen 5c Rdzenie/wątki 6C/12T 8C/16T 4C/8T 8C/16T Taktowanie 3,2 - 4,9 GHz 3,3 - 5,1 GHz 3 - 4,3 GHz 2 - 5,0 GHz Pamięć podręczna (cache) 22 MB 24 MB 10 MB 24 MB Układ graficzny Radeon 740M Radeon 780M Radeon 680M Radeon 890M Architektura iGPU RDNA 3 (4 CU) RDNA 3 (12 CU) RDNA 2 (12 CU) RDNA 3.5 (16 CU) cTDP 9 - 30 W 15 - 30 W 15 - 35 W

Będziemy mogli również skorzystać z gałek analogowych opartych o czujniki z efektem Halla (wymienne - w zależności od wersji), a także suwaka, który pozwoli ustalić zakres przycisków spustowych. Najciekawszym aspektem jest jednak obecność systemu SteamOS, który do tej pory był dostępny wyłącznie dla Steam Decka. Dobra wiadomość jest taka, że odsłona z systemem od Valve będzie tańsza (od 499 dolarów), a zła, że premiera nastąpi dopiero w maju 2025 roku. Edycja z Windowsem 11 już trafiła do przedsprzedaży w cenie 2599 zł, natomiast jest ona wyposażona w słabszy układ Ryzen Z2 Go. Inne konfiguracje również pojawią się w maju. Pozostaje więc nam poczekać do tego czasu i przekonać się, jak sprawuje się drugie urządzenie ze SteamOS.



Lenovo Legion Go S w wersji z systemem Windows 11 Home



Lenovo Legion Go S w wersji z systemem SteamOS

Źródło: Lenovo