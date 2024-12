Xbox Series X zostaje wycofany z polskiego rynku. Microsoft od teraz będzie się skupiał na abonamencie Game Pass

Konsole Xbox Series X oraz Series S pojawiły się w sprzedaży w listopadzie 2020 roku. Pomimo słabszej specyfikacji, to te drugie urządzenie sprzedaje się zdecydowanie lepiej od mocniejszego Xboksa Series X. Podejście Microsoftu do wydawania gier oraz coraz mocniejsza ekspansja abonamentu Game Pass oraz możliwości grania w chmurze powoduje, że sprzedaż konsol Xbox Series w tej generacji jest znacznie słabsza w porównaniu chociażby do PlayStation 5. Wygląda na to, że jest to powód, dla którego Microsoft decyduje się zaprzestać sprzedawania niektórych konsol, m.in. w Polsce. Jaki jest powód tej decyzji?

Na Wykopie pojawiła się informacja, jakoby Microsoft wycofywał się ze sprzedaży konsoli Xbox Series X w Polsce oraz innych europejskich krajach. Powodem jest słaba sprzedaż urządzenia oraz mocniejszy nacisk na promocję abonamentu Game Pass oraz grania w chmurze.

Według informacji opublikowanej przez jednego z użytkowników Wykopu, Microsoft postanowił zaprzestać dalszej sprzedaży konsoli Xbox Series X w Polsce oraz kilku innych krajach w Europie. Informacja ta miałaby pochodzić od działu wsparcia klienta w firmie, jednak obecnie nie pojawiło się żadne oficjalne oświadczenie ze strony Microsoftu (wysłaliśmy również zapytanie do firmy, gdy otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy newsa). Biorąc jednak pod uwagę to, co obecnie dzieje się ze sprzedażą Xbox Series X w Polsce, nie będziemy zaskoczeni, jeśli opublikowana informacja od działu wsparcia okaże się prawdziwa. Brzmi ona następująco: Niedostępność konsoli Xbox Series X na rynkach takich jak Polska i w niektórych krajach europejskich wynika w dużej mierze ze strategicznego posunięcia firmy Microsoft w kierunku skupienia się na grach w chmurze i usługach subskrypcyjnych, takich jak Game Pass, zamiast promowania lub dystrybucji fizycznych konsol. Zmiana ta następuje w wyniku niższej niż oczekiwano sprzedaży w tych regionach. W rezultacie firma Microsoft ograniczyła swoje wysiłki marketingowe dotyczące sprzętu Xbox na rzecz innych usług gamingowych.

Już od jakiegoś czasu w polskich sklepach widać, że konsoli Xbox Series X po prostu nie ma, albo jest oferowana w znacznie wyższej cenie (co zapewne wynika z faktu, że są to resztki magazynowe). Przynajmniej na chwilę obecną problem nie dotyka tańszego modelu Xbox Series S (zarówno w wersji 512 GB jak również 1 TB). Biorąc pod uwagę, że od początku urządzenie to jest promowane jako w miarę tani sposób na ogrywanie gier, udostępnionych w ramach abonamentu Xbox Game Pass (Ultimate). Sama firma nawet nie kryje się, że to subskrypcja jest obecnie priorytetem oraz możliwość grania w chmurze.

Aktualizacja, 18.12.2024 12.00: Otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie od polskiego oddziału marki Xbox. Brzmi ono następująco: Ze względu na wysoki popyt konsumencki na konsole Xbox Series X jej podaż jest ograniczona w okresie świątecznym na terenie Polski. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Xbox Series S jest wciąż dostępny do nabycia w całym kraju. Zachęcamy graczy do odwiedzenia strony xbox.com/regions, by poznać więcej informacji nt. możliwości gry na Xbox.

Źródło: Wykop