Wybrani użytkownicy konsol Xbox Series X|S oraz Xbox One mogą już korzystać ze streamingu gier na swoje urządzenia

Choć streamowanie gier z chmury wciąż nie stało się standardem, to ma ono na pewno przyszłość w erze powszechnego Internetu i rosnących cen sprzętu komputerowego. Jednym z dostawców tego typu usług jest od pewnego czasu Microsoft. Amerykańska firma przygotowuje się do wprowadzenia streamingu także na konsole Xbox Series X|S oraz Xbox One. Z funkcji mogą już korzystać osoby, które zapisały się do odpowiedniego programu testowego.

Microsoft udostępnił wstępną wersję usługi streamingującej gry na konsole Xbox Series X|S oraz Xbox One. Korzysta z niej na razie niewielu graczy, ponieważ wymagane jest spełnienie kilku warunków.

Wydaje się, że jedynie kwestią czasu było, kiedy streaming gier na poważnie zagości na konsolach. Niektórzy użytkownicy i eksperci spodziewają się wręcz, że w przyszłości taka forma rozgrywki wyprze całkowicie tradycyjne rozwiązania. Pewne jest natomiast, że Microsoft uczynił kolejny krok, by streaming na Xboksach był możliwy. Z funkcji tej mogą korzystać już członkowie programu Xbox Insider, a konkretnie osoby, które zdecydowały się testować aktualizacje z pierścieni Alpha Skip-Ahead oraz Alpha. Wymagana jest jednak także subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate oraz zakupienie danej gry.

Niestety streaming jest na razie dostępny tylko w przypadku ograniczonej liczby produkcji. W katalogu znajduje się ich obecnie około 50. Choć nie brakuje tam głośnych tytułów pokroju Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 czy Warhammer 40000: Space Marine 2, to na chwilę obecną jest sporo warunków, które należy spełnić, by móc przetestować usługę. To zaś mocno zawęża potencjalne grono odbiorców. Microsoft zapowiada, że katalog gier będzie stale rozszerzany, ale wydaje się, że dopóki konsole mają wystarczającą moc obliczeniową, by uruchamiać gry lokalnie, jest niewiele zalet streamowania ich na ten sprzęt. Wśród nich można jednak wymienić brak wymogu instalacji danego tytułu oraz możliwość uruchomienia nowych gier na starej konsoli.

Źródło: Xbox, Eurogamer