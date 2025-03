Serwis iFixit sprzedaje teraz oryginalne części zamienne do konsol Xbox Series X|S. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie niektóre ceny

Na stronie internetowej iFixit znaleźć można sporo gotowych zestawów naprawczych, dzięki którym można łatwo przywrócić do działania np. zepsutego smartfona czy laptopa. Jak się jednak okazuje, od teraz serwis umożliwi również samodzielne naprawienie konsoli Xbox Series X|S. Zespół pochwalił się właśnie nawiązaniem współpracy z Microsoftem, a do oferty trafiło wiele oryginalnych części zamiennych. Niestety, nie zabrakło kontrowersji.

Na stronie sklepu znaleźć można teraz z części zamienne dla konsol Xbox Series X|S. Większość z nich kosztuje od 20 do 60 dolarów, ale są też elementy tak drogie, jak cała konsola. Na przykład nowa płyta główna do amerykańskiej wersji modelu Series S (1883) w USA kosztuje 299,99 dolarów, czyli tyle samo, co zupełnie nowa konsola Series S. Mało tego, wariant EU wyceniono na aż 349,95 dolarów. Podobną sytuację mamy w przypadku modeli Series X. Płyta główna do amerykańskiej wersji (1882) w kosztuje 599,99 dolarów, a europejska wersja jest aż 100 dolarów droższa. Cóż, trudno uznać taki zakup za opłacalny...

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku uszkodzenia płyty głównej lepiej będzie po prostu udać się do sklepu i kupić nową konsolę (z dodatkowym kontrolerem gratis), choć warto zauważyć, że wymiana tego elementu może mieć sens w przypadku, gdy sama konsola jest z limitowanej edycji kolekcjonerskiej. Na całe szczęście inne części zamienne mają całkiem rozsądne ceny, dlatego mimo wszystko nie warto skreślać oferty iFixit - dzięki niej wielu graczy na pewno będzie w stanie samodzielnie naprawić urządzenie, które nie podlega już ochronie gwarancyjnej.

Źródło: Tom's Hardware, iFixit