NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti oraz GeForce RTX 5060 - Karty graficzne Blackwell zadebiutują później niż sądziliśmy

Ostatnią wydaną kartą graficzną NVIDII z generacji Blackwell jest wciąż GeForce RTX 5070. Pierwotnie jeszcze w marcu miały zostać ujawnione kolejne modele - GeForce RTX 5060 Ti oraz GeForce RTX 5060 - jednak w międzyczasie zaczęło dochodzić do opóźnień poszczególnych modeli. Teraz w sieci pojawiły się z kolei doniesienia, że nie było to jedyne opóźnienie, a na kolejne układy Blackwell poczekamy dłużej niż początkowo sądziliśmy. Powodem może być poprawa dostępności kart.

Według najnowszych doniesień, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti oraz GeForce RTX 5060 ponownie zostały opóźnione. Pierwsza z nich teraz ma zadebiutować w okolicach połowy kwietnia, druga - w maju.

Na stronie Board Channels pojawiły się aktualizacje dotyczące kolejnych kart graficznych NVIDII z generacji Blackwell. Wynika z nich, że doszło do kolejnego opóźnienia i obecnie GeForce RTX 5060 Ti planowany jest na mniej więcej połowę kwietnia, natomiast GeForce RTX 5060 - na połowę maja. Brak konkretniejszych danych sugeruje z kolei, że nie jest to jeszcze w 100% potwierdzona data i w kolejnych tygodniach może dojść do dalszych modyfikacji terminów.

W połowie kwietnia miałyby do sprzedaży trafić od razu dwie wersje GeForce RTX 5060 Ti - jedna z 16 GB pamięci GDDR7, druga z 8 GB VRAM (w obu przypadkach konfiguracja rdzenia miałaby być identyczna). Z kolei sprawa GeForce RTX 5060 nie jest jeszcze do końca przesądzona, bowiem ostatnio informowaliśmy o możliwej zmianie w specyfikacji, dzięki której karta oferowałaby 12 GB pamięci GDDR7 (możliwe również, iż planowane są także dwa warianty - jeden z 12 GB, drugi z 8 GB; w obu przypadkach wykorzystano by 128-bitową szynę, tyle że pierwszy z modeli dostałby 3 GB kości GDDR7 zamiast 2 GB).

