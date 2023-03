NVIDIA GeForce RTX 4070 - pojawiły się wiarygodne informacje na temat cen. Będzie taniej niż przewidywano, ale wciąż drogo

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX stworzona z wykorzystaniem architektury Ada Lovelace rozrasta się z każdym miesiącem, oferując coraz to nowsze, a w teorii bardziej przystępne cenowo układy graficzne. Wkrótce do sklepów trafi NVIDIA GeForce RTX 4070, ale już teraz pojawiają się dosyć prawdopodobne informacje o tym, ile przyjdzie zapłacić za nowe GPU. Chociaż cena ta nie przeraża, tak jak sugerowały to wcześniejsze wycieki, to nie jest ona niska.

Tradycją stało się przesuwanie półek cenowych w przypadku premier nowych kart graficznych stworzonych przez NVIDIA. Nie inaczej jest w przypadku układu GeForce RTX 4070.

Nieco ponad dwa tygodnie w sieci pojawiły się doniesienia, jakoby sugerowana cena nadchodzącego układu NVIDIA GeForce RTX 4070 miałaby wynosić aż 749 dolarów. Dla porównania MSRP dla karty GeForce RTX 3080 w dniu premiery wynosiło 699 dolarów. Okazuje się jednak, że sugerowana cena detaliczna układu GeForce RTX 4070 nie będzie tak raziła w oczy i wyniesie 599 dolarów, a więc 200 dolarów mniej niż wydajniejszy GeForce RTX 4070 Ti. Nie zmienia to faktu, że teoretyczny poprzednik, czyli GeForce RTX 3070 kosztowała na start 100 dolarów mniej. Trzeba również podkreślić, że powyższa cena, choć została potwierdzona przez wiarygodne źródła, wciąż może ulec zmianie w ostatniej chwili przed premierą.

NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-300/301 AD104-400 AD104-250/251 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 9728 7680 5888 Bloki SM 76 60 46 Rdzenie RT 76 60 46 Jednostki Tensor 304 240 184 Taktowanie bazowe 2210 MHz 2310 MHz 1920 MHz Taktowanie boost 2505 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 22400 MHz 21000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 717 GB/s 504 GB/s 504 GB/s TDP (nominalne) 320 W 285 W 200 W TDP (maksymalne) 516 W 366 W ? Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Data premiery 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. 13 kwietnia 2023 r. Sugerowana cena (MSRP) 1199 dolarów 799 dolarów 599 dolarów (?)

Jak widać, tradycją stało się przesuwanie półek cenowych, i nie inaczej jest w przypadku układu GeForce RTX 4070. Dla przypomnienia nowa karta zaoferuje 5888 jednostek CUDA, 46 bloków SM i tyle samo rdzeni RT, a także 184 rdzenie tensor. Podstawowe taktowanie rdzenia wyniesie 1920 MHz, ze wzrostami do 2475 MHz w trybie boost. Ponadto karta otrzyma 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie o przepustowości 504 GB/s (taktowanie 21000 MHz). Premiera nastąpi 13 kwietnia i wówczas zostanie zweryfikowana realna wydajność oraz opłacalność układu GeForce RTX 4070.

Źródło: VideoCardz