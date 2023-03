NVIDIA GeForce RTX 4070 - pojawiły się informacje na temat sugerowanych cen jednostek. Niestety, może być bardzo drogo

Wczoraj poznaliśmy dokładną datę premiery kart GeForce RTX 4070, jak również terminy publikacji recenzji układów w cenie MSRP oraz tańszych lub droższych jednostek. Gracze mają wobec tych układów spore oczekiwania - w końcu dotychczasowe modele Ada Lovelace ciągle są zbyt drogie dla zwykłego Kowalskiego. Czy kolejna karta NVIDII w końcu znajdzie się w zasięgu graczy z mniej zasobnym portfelem? Cóż, nie mamy dobrych wieści w tej sprawie...

Sugerowana cena karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 ma wynosić aż 749,99 dolarów. Dla porównania, GeForce RTX 3070 debiutował w cenie 499 dolarów, a więc wygląda na to, że następca będzie 50% droższy. I prawdopodobnie zaoferuje wydajność na poziomie GeForce'a... RTX 3080.

Jak donosi youtuber Moore's Law is Dead, sugerowana cena detaliczna karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 ma wynosić aż 749,99 dolarów. Co więcej, bardziej zaawansowane modele premium z firmowo podkręconymi zegarami i wydajnymi systemami chłodzenia mają osiągać ceny 799,99 dolarów. Warto dodać, że to już poziom, od którego zaczynają się tańsze warianty GeForce'a RTX 4070 Ti, który - jak wskazuje specyfikacja - na pewno pozostanie wydajniejszą kartą. Model Ti oparty na rdzeniu AD104 posiada 7680 jednostek CUDA, natomiast spekuluje się, że RTX 4070 otrzyma niżej taktowany wariant z 5888 jednostkami CUDA.

Dla porównania, GeForce RTX 3070 z 2020 roku debiutował w cenie 499 dolarów, a więc wygląda na to, że następca będzie aż 50% droższy (i prawdopodobnie zaoferuje wydajność na poziomie GeForce'a... RTX 3080). Oczywiście należy pamiętać, że mówimy tu wyłącznie o nieoficjalnych doniesieniach, dlatego warto odnieść się do nich z odpowiednim dystansem, jednak chyba nie ma wątpliwości, że taki poziom cenowy nowych GeForce'ów RTX 4070 rozczaruje wszystkich. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak oczekiwać kolejnych wieści w tej sprawie.

NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-300/301 AD104-400 AD104-250/251 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 9728 7680 5888 Bloki SM 76 60 46 Rdzenie RT 76 60 48 Jednostki Tensor 304 240 184 Taktowanie bazowe 2210 MHz 2310 MHz 1920 MHz Taktowanie boost 2505 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 22400 MHz 21000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 717 GB/s 504 GB/s 504 GB/s TDP (nominalne) 320 W 285 W 200 W TDP (maksymalne) 516 W 366 W ? Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Data premiery 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. 13 kwietnia 2023 r.

Źródło: Moore’s Law is Dead, WCCFTech