NVIDIA GeForce RTX 4070 - sfotografowano układ graficzny, który będzie napędzać kolejną kartę graficzną Ada Lovelace

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 4000 odznaczają się niewątpliwie wysokim poziomem wydajności. Z uwagi na równie pokaźne ceny dotychczas wypuszczonych na rynek modeli, wiele osób zapewne wstrzymuje się ze zmianą GPU do czasu premiery kart z niższych segmentów. Poznaliśmy najprawdopodobniej wygląd układu graficznego, który trafi do GeForce'a RTX 4070. Karta ma bazować na podobnym rdzeniu, co GeForce RTX 4070 Ti, choć jego możliwości zostaną oczywiście przez producenta ograniczone.

W sieci pojawiło się zdjęcie układu graficznego z nadchodzącej karty NVIDIA GeForce RTX 4070. Fotografia prezentuje próbkę jakościową rdzenia o nazwie AD104-250.

Fotografia układu AD104-250 pochodzi od użytkownika MEGAsizeGPU. Wiele wskazuje na to, że zdjęcie jest autentyczne, choć zaprezentowany układ to jedynie próbka jakościowa, wykorzystywana najczęściej do testów przeprowadzanych zanim ruszy masowa produkcja. Znajdujący się na fotografii rdzeń graficzny pochodzi z końca listopada 2022 roku, więc pod względem wyglądu i funkcjonalności jest bardzo bliski ostatecznej wersji. Nie jest bowiem prawdopodobne, żeby na krótko przed premierą firma NVIDIA chciała dokonywać jakichś zmian.

Przypomnijmy, że według dostępnych informacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 będzie wyposażona w 12 GB pamięci GDDR6X, działającej w oparciu o szynę 192-bit. GPU otrzyma 46 bloków SM, 5888 jednostek SP i 184 rdzeni Tensor 4. generacji. Taktowanie bazowe układu ma wynieść 1920 MHz. W trybie boost karta graficzna osiągać będzie 2475 MHz. Oczywiście na pewno pojawią się podkręcone modele niereferencyjne, charakteryzujące się lepszymi parametrami pracy. Karta może być ciekawą ofertą dla osób, które uważają, że GeForce RTX 4070 Ti jest zbyt drogi. Ostateczny sukces GPU zależy jednak od tego jak zostanie wyceniony. Spekuluje się, że MSRP wyniesie ok. 500 dolarów, co może przełożyć się na ceny zbliżone do 3000 zł w Polsce. Premiera jest zaplanowana na kwiecień bieżącego roku.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300/301 AD104-400 AD104-250/251 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 46 Jednostki SP 16384 9728 7680 5888 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS 30,7 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji 48 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji 184 Tensor 4. generacji Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB 32 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz 1920 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz 2475 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W 200 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W ? Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 4399 zł ? Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. Kwiecień 2023 r.

Źródło: WCCFTech, Twitter