MSI przygotowuje się do premiery NVIDIA GeForce RTX 4070. Na rynek trafią modele z dwoma i trzema wentylatorami

Za nieco ponad dwa tygodnie poznamy wydajność NVIDIA GeForce RTX 4070, a do sklepów trafią autorskie wersje najpopularniejszych producentów. Do bazy urzędu regulacyjnego EEC (Eurasian Economic Commission) trafiły nazwy modeli przygotowywanych przez MSI. Tajwańczycy zamierzają wprowadzić na rynek osiem modeli, które wchodzą w skład linii SUPRIM, GAMING TRIO oraz VENTUS. Najtańsze z nich zostaną wyposażone w zaledwie dwa wentylatory.

Jeżeli aktualne doniesienia się potwierdzą, to NVIDIA GeForce RTX 4070 będzie stosunkowo energooszczędną kartą graficzną. Standardowe TDP na poziomie 200 W pozwoli producentom na znaczne zredukowanie rozmiaru układu chłodzenia, o czym świadczy wpis do bazy EEC. MSI zamierza rozszerzyć ofertę o osiem modeli wchodzących w skład linii SUPRIM, GAMING TRIO oraz VENTUS. Karty z najtańszej, oferującej najmniejsze możliwości podkręcania serii VENTUS zostaną wydane w wersji z dwoma i trzema wentylatorami, co może być interesującą propozycją dla posiadaczy mniejszych obudów.

Wraz z nowymi informacjami powróciły spekulacje na temat zasilania nadchodzących kart. W ubiegłym tygodniu pojawiła się plotka, wedle której producenci mogą swobodnie wybierać rodzaj zastosowanego złącza. Przypuszczalnie, do zasilenia modeli o referencyjnych parametrach wystarczą przewody zakończone tradycyjną wtyczką 8-pin, natomiast droższe wersje (takie jak SUPRIM czy GAMING TRIO) będą wymagały wykorzystania przejściówki bądź zasilacza wyposażonego w złącze 12VHPWR. Lista kart dodanych do EEC prezentuje się następująco:

MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G

MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC

MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G

MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC

MSI GeForce RTX 4070 GAMING TRIO 12G

MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G

MSI GeForce RTX 4070 SUPRIM 12G

MSI GeForce RTX 4070 SUPRIM X 12G

