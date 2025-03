NVIDIA GeForce RTX 4060 najpopularniejszym wyborem wśród graczy? Częściowo tak. Nowe statystyki z platformy Steam

Na platformie Steam w każdym miesiącu możemy liczyć na nowe statystyki, które dają nam pewien wgląd w to, z jakiego systemu operacyjnego, karty graficznej, czy też headsetów VR najczęściej korzystają gracze. Danych tych nie warto brać za pewnik, ponieważ do ich stworzenia firma Valve posługuje się ankietami, a te - jak wiadomo - nie są wypełnianie przez wszystkich. Przyjrzyjmy się jednak bliżej ostatnim statystykom, które omawiają miesiąc luty (2025).

Według ostatnich statystyk z platformy Steam gracze do rozgrywki najczęściej wybierają kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060. Po wniknięciu w podane informacje można się jednak przekonać, że wzrost tego układu graficznego w rankingu nie odnosi się do wszystkich rejonów na świecie.

Udział układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 wyniósł w lutym 2025 roku 8,37%, co stanowi wzrost względem poprzedniego miesiąca o 3,91%. Zaraz za nim znalazła się kolejna budżetowa odsłona, choć z wcześniejszej generacji, czyli GeForce RTX 3060 - w tym wypadku mowa o udziale wynoszącym 6,73% i analogicznym wzroście o 1,67%. Zaskakujące może być to, że pierwszy układ graficzny od AMD pojawia się dopiero na 17 miejscu z udziałem 1,41%. Natomiast popularna tańsza karta AMD Radeon RX 6600 stanowi w statystykach dość niewielki odsetek (0,62%). Jak to się jednak stało, że tytułowa NVIDIA GeForce RTX 4060 wzniosła się na pierwsze miejsce?

Światło na tę sprawę rzucają dane dotyczące języka, jakim posługiwali się respondenci. Okazuje się bowiem, że aż 50% osób, które wzięły udział w ankiecie z platformy Steam w lutym 2025 roku, posługiwało się językiem chińskim (choć dokładniej mówiąc mandaryńskim), więc śmiało można założyć, że zdecydowana większość z nich pochodziła z Chin. Na nowe statystyki w dużym stopniu wpłynęli użytkownicy z tego regionu, więc nie można określić, jak to się ma do sytuacji na całym świecie. Na ten fakt zwrócili uwagę użytkownicy portalu VideoCardz, którzy wykazali się sporą wnikliwością. Jeżeli sami chcemy zapoznać się z innymi danymi, to całą ankietę znajdziemy POD TYM ADRESEM.

Źródło: Steam, NVIDIA, VideoCardz