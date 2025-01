Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 lada moment zniknie ze sprzedaży. Los modeli RTX 4060 (Ti) także jest przesądzony

Po prezentacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50 stało się jasne, że dotychczasowe układy bazujące na architekturze Ada Lovelace powoli zaczną odchodzić do lamusa - zwłaszcza że zapowiedziano od razu aż cztery modele z nowej serii. Nie sądziliśmy jednak, że niektóre popularne układy znikną ze sklepów już lada moment. Według najnowszych wieści w najbliższym czasie pożegnamy przynajmniej trzy najniżej pozycjonowane karty GeForce RTX 40.

Już niebawem w sklepach może zabraknąć popularnych kart RTX 4070 i innych układów Ada Lovelace. Wydaje się zatem, że NVIDIA faktycznie zapowie układy RTX 5060 (Ti) jeszcze w tym kwartale.

Można zauważyć, że w sklepach brakuje niektórych modeli GeForce RTX 40, jednak sytuacja będzie się tylko pogłębiać. Jak podaje chiński serwis ITHome, już niebawem w sklepach może zabraknąć popularnych kart RTX 4070 i innych wyżej pozycjonowanych układów. Zapasy mają się wyczerpać jeszcze w tym miesiącu i można oczekiwać, że lada chwila partnerzy Zielonych przestaną wysyłać do sklepów własne wersje tych kart. Na ten moment wydaje się zatem, że spokojnie mogą spać ci, który polują na modele GeForce RTX 4060 Ti i RTX 4060, ale koniec cyklu życia tych kart również jest blisko.

Procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX 4060 mają być dostępne dostępne do marca, natomiast zapasy RTX-a 4060 Ti - który i tak jest już dosyć rzadko spotykanym modelem - mogą się wyczerpać jeszcze przed RTX-em 4060. Niemniej jednak ostatnie wysyłki tych kart mają odbyć się już w lutym. Jeśli ten scenariusz się spełni, NVIDIA będzie musiała wprowadzić na to miejsce nisko pozycjonowane karty graficzne Blackwell, jednak póki co niewiele wiadomo o ewentualnych modelach RTX 5060 Ti i RTX 5060. Możliwe, że zapowiedź tych kart odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r.

