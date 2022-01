NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti oraz GeForce RTX 3050 w cenie 250 dolarów - prezentacja kart graficznych Ampere dla PC

Podczas dzisiejszej prezentacji firmy NVIDIA, pokazanych zostało kilka kart graficznych. Dwie z nich już omówiliśmy - mowa o GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU oraz GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU wraz z technologiami Max-Q 4. generacji. Prezentacja jednak skupiała się także na nowych desktopowych układach Ampere. Już od kilku miesięcy pojawiały się informacje na temat budżetowej konstrukcji - GeForce RTX 3050 jak również nowego topu - GeForce RTX 3090 Ti. Wiele informacji znalazło swoje potwierdzenie w dzisiejszym pokazie. Pierwsza z wymienionych kart ma pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Mimo faktu, że mowa o karcie z niskiego segmentu, jej cena wydaje się na dzień dobry bardzo wysoka. Pytaniem jednak jest, jaka będzie jej realna cena w momencie rynkowego debiutu.

NVIDIA zaprezentowała dwie kolejne karty graficzne GeForce RTX 3050 oraz GeForce RTX 3090 Ti. Ta pierwsza ma oficjalną cenę w Polsce na poziomie 1359 złotych. Trochę dużo jak na układ low-end...

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti będzie oparta na pełnym rdzeniu Ampere GA102-350 z 84 blokami SM oraz 10752 rdzeniami CUDA FP32. Zaoferuje także 24 GB pamięci GDDR6X o efektywnej częstotliwości 21 Gbps. Przełoży się to na przepustowość bliską 1 TB/s (dokładnie to 1008 GB/s). Równie imponujący będzie współczynnik TDP, sięgający 450 W (o 100 W więcej w porównaniu do GeForce RTX 3090). Taktowanie bazowe karty wynosi 1560 MHz, z kolei w trybie GPU Boost sięga 1860 MHz. Więcej o karcie, jej wydajności i cenie dowiemy się jeszcze w styczniu.

GeForce RTX 3090 Ti GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Litografia 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung Układ graficzny GA102 GA102 GA106 GA106 Rdzenie CUDA FP32 10752 10496 3584 2560 Rdzenie RT 84 82 28 20 Rdzenie Tensor 336 328 112 80 Jednostki TMU 336 328 112 80 Taktowanie bazowe 1560 MHz 1395 MHz 1320 MHz 1550 MHz Taktowanie Boost 1860 MHz 1695 MHz 1780 MHz 1780 MHz Pamięć 24 GB GDDR6X

21 Gbps 24 GB GDDR6X

19,5 Gbps 12 GB GDDR6

15 Gbps 8 GB GDDR6

14 Gbps Magistrala 384-bit 384-bit 192-bit 128-bit Przepustowość 1008 GB/s 936 GB/s 360 GB/s 288 GB/s TDP 450 W 350 W 170 W 130 W MSRP ? 1499 USD 329 USD 249 USD

Już 27 stycznia w sprzedaży powinien pojawić się inny układ graficzny - GeForce RTX 3050. Będzie to karta oparta na rdzeniu GA106 z 2560 rdzeniami CUDA oraz wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6 o efektywnej częstotliwości 14 Gbps. Z działającym DLSS, GeForce RTX 3050 ma umożliwić grę z aktywnym RT w przynajmniej 60 FPS w takich grach jak Marvel's Guardians of the Galaxy, Call of Duty Black Ops - Cold War, DOOM Eternal, F1 2021 czy Control. Oficjalna cena MSRP karty wynosi 249 dolarów, co w Polsce przekłada się na kwotę 1359 złotych. Trochę wysoko jak na półkę low-end. Zobaczymy jaka będzie faktycznie cena 27 stycznia...

Źródło: NVIDIA