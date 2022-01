NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU szybszy od desktopowej karty TITAN RTX - prezentacja topowej karty Ampere dla laptopów

Od kilku tygodni w sieci pojawiały się informacje na temat nowej karty graficznej dla laptopów, która miałaby być najmocniejszym modelem, jaki kiedykolwiek wprowadzono do przenośnych komputerów. Dotychczas najmocniejszą kartą był GeForce RTX 3080 Laptop GPU, oparty na rdzeniu Ampere GA104 z 6144 rdzeniami CUDA. Podczas dzisiejszej prezentacji NVIDIA potwierdziła, że do notebooków trafi także układ o nazwie GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Wraz z nim zadebiutuje także słabszy GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU o identycznej konfiguracji rdzenia GA104, co desktopowy GeForce RTX 3070. Wraz z nowymi kartami, NVIDIA ujawniła także czwartą generację technologii Max-Q. Oprócz dotychczasowych technik tj. Dynamic Boost, WhisperMode czy Advanced Optimus, producent przygotował nowe funkcje: CPU Optimizer, Rapid Core Scaling oraz Battery Boost 2.0.

NVIDIA oficjalnie zaprezentowała karty GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU oraz GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU. Ten pierwszy przy TGP 150 W ma zaoferować wydajność wyższą od desktopowej karty TITAN RTX.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU to nowa karta graficzna, oparta na rdzeniu Ampere GA103 (dokładny rozmiar rdzenia jak i liczba tranzystorów pozostaje obecnie nieznana) z 7424 rdzeniami CUDA FP32 oraz 16 GB pamięci VRAM GDDR6 o szybkości 16 Gbps. Według deklaracji NVIDII, karta o TGP 150 W (najwyższe, możliwe bez Dynamic Boost 2.0) będzie wydajniejsza od desktopowej karty graficznej TITAN RTX. W grach ma osiągnąć poziom nawet powyżej 120 FPS w rozdzielczości 2560x1440 pikseli. Obok niej pojawi się także GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU z rdzeniem GA104 oraz 5888 rdzeniami CUDA FP32. Karta ma być do 70% wydajniejsza od układu GeForce RTX 2070 SUPER (nie wspomniano czy chodzi o desktopowy czy mobilny wariant), oferując do 100 FPS w rozdzielczości 2560x1440. GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU będzie miał maksymalną moc sięgającą 125 W (bez Dynamic Boost 2.0).

GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU GeForce RTX 3080 Laptop GPU GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU GeForce RTX 3070 Laptop GPU Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Litografia 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung Układ graficzny GA103 GA104 GA104 GA104 Rdzenie CUDA FP32 7424 6144 5888 5120 Taktowanie rdzenia Boost 1125-1590 MHz 1245-1710 MHz 1035-1485 MHz 1290-1620 MHz Pamięć 16 GB GDDR6

Do 16 Gbps 8/16 GB GDDR6

Do 14 Gbps 8 GB GDDR6

Do 14 Gbps 8 GB GDDR6

Do 14 Gbps Magistrala 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit Przepustowość do 512 GB/s do 448 GB/s do 448 GB/s do 448 GB/s TGP 80-150 W 80-150 W 80-125 W 80-125 W

Wraz z nowymi kartami dla notebooków, NVIDIA wprowadza także 4 już generację technologii Max-Q. Wśród nowych technik, jakie znajdziemy w laptopach, znalazło się miejsce dla CPU Optimizer, Rapid Core Scaling oraz Battery Boost 2.0. CPU Optimizer to funkcja przygotowana we współpracy z Intelem oraz AMD, której celem jest dalsza optymalizacja pracy procesora oraz karty graficznej w zakresie wydajności oraz temperatur. Dzięki tymże optymalizacjom, więcej mocy może być dynamicznie przekierowane do GPU, jednocześnie bez spadku wydajności samego procesora. Drugą funkcją jest Rapid Core Scaling, przygotowany przede wszystkim z myślą o twórcach treści, pracujących w wymagających aplikacjach np. z pakietu Adobe, w Blenderze czy Matlabie. Rapid Core Scaling umożliwia układowi GPU wyczuwanie wymagań aplikacji w czasie rzeczywistym i wykorzystywanie tylko tych rdzeni karty, które są w danym czasie potrzebne, zamiast korzystania ze wszystkich. Zwalnia to energię, którą można wykorzystać do uruchomienia aktywnych rdzeni z wyższą częstotliwością, zapewniając do 3x wyższą wydajność podczas intensywnej pracy twórczej na zasilaniu akumulatorowym.

Battery Boost 2.0, jak sama nazwa wskazuje, ma jeszcze bardziej poprawić wydajność oraz osiągi laptopa na zasilaniu akumulatorowym. Battery Boost 2.0, w porównaniu do pierwszej generacji, działa przede wszystkim w oparciu o sztuczną inteligencję. Kontroluje ona pracę całego komputera, znajdując optymalną równowagę między zużyciem energii przez GPU i CPU, rozładowaniem baterii, jakością obrazu i liczbą klatek na sekundę. Dzięki pracy AI, nowe laptopy do gier mają zaoferować nawet 70% dłuższy czas pracy na zasilaniu akumulatorowym np. podczas grania, oferując jednocześnie wysoki framerate. Laptopy z GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU będą oferowane w cenie od 2499 dolarów, z kolei z GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU - od 1499 dolarów. Pierwsze notebooki będą dostępne od 1 lutego.

Źródło: NVIDIA