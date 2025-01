NVIDIA GeForce RTX 3090 Super - wyciekło kolejne zdjęcie karty, która nie doczekała się oficjalnie debiutu rynkowego

Cechą charakterystyczną kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 2000 było to, że w pewnym momencie wydano ich odświeżoną wersję z dopiskiem "Super". Co jakiś czas pojawiały się pogłoski, że podobny ruch NVIDIA wykona w przypadku GPU korzystających z mikroarchitektury Ampere. Tak się jednak nie stało (dostaliśmy ostatecznie karty w wariancie "TI"), ale opublikowane zdjęcia wskazują, że amerykańska firma długo nosiła się z zamiarem ich debiutu.

Opublikowano kolejne zdjęcie niewydanej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3090 Super Founders Edition. Ukazuje ono układ z szerszej perspektywy, więc możemy zobaczyć, jak wyglądał jego prototyp w całości.

Zaprezentowany przez użytkownika @KittyYYuko na platformie X (Twitter) układ nie pozostawia wiele w sferze domysłów. Jest to model Founders Edition, w którego nazwie znalazła się końcówka "Super". Karta w tym wariancie nigdy nie doczekała się premiery, choć pojawiały się liczne domysły, że może stać się inaczej. Ostatecznie na rynku zadebiutowały układy z dopiskiem "Ti", w tym GeForce RTX 3090 Ti, który prawdopodobnie jest w rzeczywistości tym samym modelem, co karta widoczna na zdjęciu. Niewykluczone, że decyzja o zmianie nazwy została podjęta na krótko przed premierą GPU.

W 2022 roku w sieci pojawiło się już zdjęcie przedstawiające rzekomo GeForce RTX 3090 Super, ale ukazywało ono kartę z bardzo bliskiej odległości i nie ma pewności, czy jest to dokładnie ta sama konstrukcja (inna struktura panelu frontowego). Według ówczesnych doniesień, GPU cechowało się identyczną specyfikacją, co GeForce RTX 3090 Ti. Miało nawet tę samą wersję BIOS-u. Na chwilę obecną nie wiadomo, jakie dokładnie plany ma NVIDIA odnośnie najnowszych układów Ada Lovelace. Nie da się wykluczyć sytuacji, że nie dostaniemy odświeżonych wersji tych kart (a przynajmniej nie ich topowych modeli). Zamiast tego szybciej na rynek może trafić pełnoprawna kolejna generacja. Za krokiem takim przemawia niezadowalająca sprzedaż GPU z serii GeForce RTX 4000, ale są to obecnie tylko domysły.

Źródło: WCCFTech, VideoCardz