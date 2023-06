NVIDIA GeForce RTX 3070 - moderzy wyposażyli kartę graficzną w 16 GB VRAM i przełącznik umożliwiający wybór wariantu

Karty graficzne NVIDII poprzedniej i obecnej generacji są krytykowane przez graczy za zbyt małą ilość VRAM. Czasami w Internecie pojawiają się ciekawe doniesienia dotyczące modyfikacji sprzętu, które mają na celu jej zwiększenie. Brazylijska grupa entuzjastów sprzętowych nie tylko wyposażyła kartę GeForce RTX 3070 produkcji MSI w 16 GB pamięci, ale także dodała specjalny przełącznik, który pozwala wybrać pożądaną wersję GPU.

Grupa moderów przygotowała specjalną wersję GeForce RTX 3070, która nie tylko posiada 16 GB VRAM, ale także specjalny przełącznik umożliwiający błyskawiczną zmianę wariantu.

Za bazę posłużył model MSI Ventus 2X. Osiągnięcie jest ciekawe z technicznego punktu widzenia, choć ma ograniczone zastosowanie. Przełącznik zainstalowano nieopodal gniazd DisplayPort oraz HDMI i jest on w pełni funkcjonalny. Gracze niewiele zyskują na takiej modyfikacji, ponieważ nie ma żadnego powodu, by w takich okolicznościach używać wariantu z 8 GB pamięci. Można jednak wyobrazić sobie scenariusz, w którym recenzent lub tester korzysta z przełącznika, żeby porównać wydajność układu w obu przypadkach. To jednak miałoby sens głównie w sytuacji pojawienia się na rynku dwóch modeli tego samego GPU z różną ilością VRAM i fabrycznie zaimplementowanym przełącznikiem. Bez tego jest to jedynie ciekawostka, która może posłużyć do teoretyzowania na temat wydajności modeli, które nigdy nie trafiły do sprzedaży.

Nie jest wielką tajemnicą, że 8 GB VRAM ogranicza w niektórych zastosowaniach potencjał GeForce RTX 3070. W remake’u Resident Evil 4 można odczuć wyraźne zacięcia, które znikają całkowicie w przypadku skorzystania ze zmodyfikowanej wersji układu. Uwagę zwraca nie tylko znacznie wyższa średnia liczba FPS-ów, ale także 1% i 0,1% spadki. Podobnie jest w grze The Last of Us. Oczywiście nie zawsze różnice są tak znaczące. W Hogwarts Legacy bez Ray Tracingu drobnym problemem pozostają spadki 0,1%, ale średnia FPS-ów jest zbliżona w obu wariantach. Praktycznie żadnych różnic nie ma zaś w grze Cyberpunk 2077 z włączonym Path Tracingiem.

Źródło: YouTube, VideoCardz