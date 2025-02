NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB - poznaliśmy finalną specyfikację odchudzonej karty graficznej

W najbliższych dniach i tygodniach, NVIDIA wprowadzi do sprzedaży karty graficzne GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4080 SUPER. Nie są to jedyne plany firmy, bowiem następną w kolejce kartą będzie GeForce RTX 3050 w wersji z 6 GB pamięci RAM. Jej rzekoma specyfikacja pojawiała się już wielokrotnie w sieci, jednak tym razem zdaje się, że poznaliśmy jej finalną specyfikację. Względem wcześniejszych doniesień jest kilka zmian, ale nie oznacza to bynajmniej, że karta magicznie stanie się bardzo opłacalnym wyborem.

W sieci pojawiła się szczegółowa specyfikacja karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB. Jedną z jej nielicznych zalet będzie niski pobór mocy.

NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB według najnowszych informacji, do których dotarł portal VideoCardz, będzie wyposażony w mniej obciętą wersję rdzenia GA107 (Ampere), korzystającą z 18 aktywnych bloków SM oraz 2304 rdzeni CUDA FP32. Dalej do dyspozycji mamy m.in. 72 jednostki TMU oraz Tensor (3. gen), 32 jednostki ROP oraz 18 rdzeni RT 2. generacji. Karta ma charakteryzować się znacznie niższym taktowaniem rdzenia, co bezpośrednio wpłynie także na zauważalne obniżenie współczynnika TDP.

NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB Architektura Ampere Ampere Litografia Samsung 8 nm Samsung 8 nm Układ graficzny GA107 GA107 Rozmiar rdzenia 200 mm² 200 mm² Tranzystory 8,7 mld 8,7 mld Bloki SM 18 20 Jednostki SP 2304 2560 Jednostki TMU 72 80 Jednostki ROP 32 32 Jednostki RT 18 20 Jednostki Tensor 72 80 Taktowanie bazowe 1042 MHz 1552 MHz Taktowanie Boost 1470 MHz 1777 MHz Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz Ilość pamięci 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 96-bit 128-bit Przepustowość 168 GB/s 224 GB/s Współczynnik TDP 70 W 130 W Cena MSRP 179 USD (niepotwierdzona) 249 USD

W przypadku taktowania rdzenia, bazowa częstotliwość wynosi 1042 MHz, z kolei w trybie GPU Boost wzrośnie do 1470 MHz. Przekłada się to na TDP rzędu 70 W, dzięki czemu przynajmniej część niereferencyjnych wariantów nie będzie wymagała wpinania dodatkowego zasilania. Karta zostanie wyposażona w 6 GB pamięci GDDR6 (14 Gbps) na 96-bitowej szynie, co przekłada się na przepustowość rzędu 168 GB/s. Według nieoficjalnych informacji, GeForce RTX 3050 6 GB ma zostać wyceniony na 179 dolarów, aczkolwiek nie jest to jeszcze potwierdzona cena MSRP. Premiera karty odbędzie się w przyszłym miesiącu.

