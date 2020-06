Nvidia GeForce Now na Android TV - wygodne granie na telewizorze

Oczy całego światka growego skierowane są w stronę Sony i konsoli PlayStation 5. Nie sposób się temu dziwić, jednak nie jest to jedyne wydarzenie związane z rynkiem gier wideo, które warto odnotować. Nvidia po cichu serwuje nam niemałą rewolucję dotyczącą streamingu gier przy wykorzystaniu platformy GeForce Now. Otóż do wirtualnej rozrywki na telewizorach nie będzie potrzeba już specjalna przystawka Nvidia Shield. Urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android TV zyskują bowiem oficjalne wsparcie wspomnianego producenta. Wymagania techniczne warunkujące możliwość uruchomienia aplikacji są śmiesznie niskie, wręcz podejrzane, ale głupio byłoby pokpić okazję sprawdzenia możliwości rozwiązania.

GeForce Now uruchomisz na telewizorach z Android TV bez zbędnego kombinowania. Swobodne granie bez przystawki Nvidia Shield? Zapowiada się przednia zabawa.

Jak mniemam, większości naszych czytelników nie trzeba tłumaczyć, czym jest platforma GeForce Now. Niemniej, pokuszę się o małe wyjaśnienie istoty działania rozwiązania. Otóż jest to interesująca usługa Nvidi, która umożliwia streamowanie gier prosto do naszych telefonów oraz komputerów. Sęk w tym, że aby cieszyć się piekielnie wymagającym tytułem, nie trzeba korzystać z wydajnej maszyny, nie z własnej. Gry są bowiem uruchamiane na zewnętrznych serwerach i przesyłane prosto do naszego sprzętu. Co ważne, nie trzeba przy tym kupować dodatkowych gier, gdyż można skorzystać z wybranych produkcji dostępnych na naszych kontach steam. Niestety, mamy tu pewne ograniczenia. W zasadzie mieliśmy...

Okazuje się bowiem, że GeForce Now trafiła do Google Play skąd można ją pobrać na zgodne telewizory pracujące pod kontrolą systemu Android TV w wersji 5.0 lub nowszej. Urządzenie musi mieć minimum 2 GB RAM oraz wykazywać zgodność z OpenGL ES 3.2. Nie dość, że wymagania są skromne, dochodzi do nich brak konieczności zakupu dodatkowego urządzenia Nvidia Shield. Warto jednak wspomnieć o tym, że firma dopiero rozpoczyna wdrażanie rozwiązania na smart TV i na ten moment lista potwierdzonych zgodnych modeli jest skromna. Aplikację GeForce Now można pobrać ze sklepu Google Play za darmo.

Źródło: 9to5Google, Google, Nvidia