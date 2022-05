NVIDIA GeForce GTX 1630 - nadchodzi nowa karta graficzna dla segmentu entry-level, będąca następcą GeForce GTX 1050 Ti

NVIDIA przygotowuje się pomału do premiery nowej generacji kart graficznych GeForce RTX 4000 z rodziny Ada. Wygląda jednak na to, że producent przygotowuje także "nową" propozycję dla segmentu entry-level, który w ostatnich latach dość mocno został przez firmę zaniedbany. Portal VideoCardz donosi bowiem o planach NVIDII dotyczącej karty graficznej GeForce GTX 1630, czyli jeszcze jednego przedstawiciela rodziny GTX 16 oraz architektury Turing. Co skłoniło firmę do prac nad takim modelem? Przede wszystkim niedawna premiera karty AMD Radeon RX 6400 na rynku DIY. Z pewnością nadchodzące, budżetowe modele Intela również wpłynęły na taką decyzję. Choć wiemy, że taka karta się pojawi, na chwilę obecną o specyfikacji niestety nie wiemy praktycznie nic konkretnego.

Według portalu VideoCardz, NVIDIA przygotowuje kartę graficzną GeForce GTX 1630, która ma zastąpić model GeForce GTX 1050 Ti oraz jednocześnie powalczyć w segmencie entry-level z Radeonem RX 6400.

Według informacji, do których dotarł VideoCardz, karta NVIDIA GeForce GTX 1630 będzie korzystać z układu graficznego Turing TU117, a jej współczynnik poboru energii nie powinien przekraczać 75 W. Mowa zatem o modelu, który nie będzie wymagał dodatkowych wtyczek zasilających, a konstrukcje często będą również niskoprofilowe. De facto ma to być pełnoprawny następca wysłużonego już układu GeForce GTX 1050 Ti. Na bazie tej informacji możemy zatem sądzić, że GeForce GTX 1630 zostanie wyposażony w 4 GB pamięci typu GDDR6.

Najsłabszą kartą jaką w ostatnich miesiącach wydała NVIDIA jest GeForce RTX 3050, który jednak bardziej kieruje się w stronę półki low-end. AMD z kolei w ostatnich miesiącach wprowadziło zarówno kartę Radeon RX 6500 XT jak również Radeon RX 6400. Intel z kolei ma plany na debiut kart ARC A310, ARC A350 czy ARC A380, więc plany NVIDII wydają się być oczywiste względem konkurencji. Ciekawi nas jednak jak taka karta w obecnej sytuacji zostanie wyceniona...

Źródło: VideoCardz