Karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 600/700 otrzymały nową poprawkę bezpieczeństwa mimo porzucenia wsparcia

Pierwsze karty graficzne NVIDIA Kepler obchodziły niedawno dziesiątą rocznicę wydania. Mimo, że w świecie nowych technologii dekada to cała wieczność, to jednak na pewno wśród naszych czytelników znajdą się osoby, które nadal nie znalazły powodu do wymiany układu z serii GTX 600 lub GTX 700 - w końcu nawet tak wysłużone jednostki mogą dziś udźwignąć niektóre mniej wymagające tytuły. Warto mieć jednak na uwadze, że sam producent nie wspiera już tych układów i ostatnia wersja sterowników została wydana jeszcze w zeszłym roku. Na całe szczęście użytkownicy omawianych modeli mogą nadal liczyć na podstawowe łatki z zakresu bezpieczeństwa bezpieczeństwa, co potwierdza się właśnie teraz.

Mimo zeszłorocznych zapowiedzi dziś dostępna jest nowa wersja sterownika dla układów NVIDIA Kepler. Powód jej wydania jest jednak ważny, bowiem wykryto szereg potencjalnych podatności, które mogą prowadzić do odmowy usługi, ujawnienia informacji lub manipulacji danymi.

Jak wiemy, NVIDIA przestała dostarczać regularne aktualizacje Game Ready dla swoich układów GeForce GTX 600 i GTX 700 wraz z wydaniem sterownika z serii 470. Mimo zeszłorocznych zapowiedzi dziś dostępna jest nowa oficjalna łatka bezpieczeństwa w formie sterownika o oznaczeniu 473.47. Powód jej wydania jest jednak ważny, bowiem wykryto szereg potencjalnych podatności, które mogą prowadzić do odmowy usługi, ujawnienia informacji lub manipulacji danymi. CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) wymienia trzy problemy dotyczące bezpieczeństwa o poziomie wyższym niż 7 (w 10-punktowej skali).

Identyfikatory CVE obejmują trzy gałęzie sterowników GPU NVIDIA: R510, R470 i R450. Najnowszy sterownik GeForce Game Ready dla wspieranych modeli NVIDII ma już aktualizację zabezpieczeń, więc nie ma potrzeby wgrywania łatki ręcznie. Jeśli jednak posiadacie kartę graficzną z serii GeForce GTX 600 lub GTX 700 i nie otrzymaliście powiadomienia o dostępnej nowej wersji oprogramowania, udajcie się pod ten link. Trzeba jednak mieć na uwadze, że łatka przeznaczona jest dla systemów Windows 10 64-bit i Windows 11.

Źródło: VideoCardz