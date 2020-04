Nowy Battlefield ukaże się w 2021 roku. Studio DICE to potwierdza

Fani serii Battlefield ostatnimi czasy nie mają zbyt wielu powodów do radości. Od dłuższego czasu brakuje jakichkolwiek przesłanek wskazujących na rychłą premierę nowej gry z serii, a co gorsza, niedawno pojawiły się informacje, jakoby studio DICE szykowało się do udostępnienia już ostatniej dużej aktualizacji do gry Battlefield V (która swoją drogą wcale nie uchodzi za najlepszą odsłoną cyklu). Co więc będzie dalej? Nie trzeba ukrywać, że seria prezentuje się nieco marnie w obliczu ponownie święcącej triumfy linii Call of Duty. Na szczęście na poprawę sytuacji nie trzeba będzie czekać latami. Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku pojawi się nowa, next-genowa odsłona Battlefield.

Battlefield V lada moment doczeka się ostatniej aktualizacji, podobny los czeka też grę Star Wars: Battlefront II. Studio DICE będzie mogło się więc w pełni poświęcić kolejnej odsłonie Battlefield.

Co prawda jeszcze pod koniec stycznia tego roku mieliśmy wiadomości, jakoby gra Battlefield 6 (robocza nazwa) miała ukazać się nie wcześniej, niż w 2022 roku, to jednak sprawa została już wyjaśniona przez autorów serii. Na łamach serwisu IGN przyznali właśnie, że studio DICE "w dalszej perspektywie jest skoncentrowane na przyszłości marki Battlefield, którą przedstawi graczom w 2021 roku". To by pokrywało się ze słowami Blake'a Jorgensena (dyrektora finansowego EA), który w 2022 roku przewiduje dobrą sytuację finansową firmy, co ma być zasługą właśnie nowego Battlefielda.

Studio DICE już niebawem będzie mogło w całości poświęcić się nowej grze. Jak wiemy, Battlefield V lada moment doczeka się ostatniej aktualizacji, podobny los czeka też grę Star Wars: Battlefront II. Niestety o Battlefiedzie 6 nie wiemy na ten moment nic - trudno wskazać w ogóle epokę, w której odbywać będzie się akcja gry. Mimo to zdecydowanie jest na co czekać - tytuł ukaże się na wiodące platformy nowej generacji (Xbox Series czy PlayStation 5), co pozwala liczyć na kapitalną oprawę graficzną jak również inne dobrodziejstwa nowego silnika Frostbite.

