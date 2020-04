MSI GE66 Raider, GS66 Stealth i Creator 17 z NVIDIA RTX SUPER

MSI jest kolejnym producentem, który przygotował nowości z zaprezentowanymi dopiero co procesorami Intel Comet Lake-H oraz kartami NVIDIA GeForce RTX SUPER. Oczywiście o samych laptopach zdążyliśmy już napisać w styczniu, bowiem to na targach CES w Las Vegas wszystkie trzy modele notebooków zostały już zaprezentowane (choć bez podawania szczegółów dotyczących podzespołów). Mowa o trzech urządzeniach: MSI GE66 Raider, MSI GS66 Raider jako laptopy gamingowe oraz mobilna stacja robocza w postaci MSI Creator 17. Co ciekawe, firma przy projektowaniu nowej wersji GE66 Raider, postanowiła porzucić dawny design. Sprzęt w rzeczywistości wygląda jak odchudzona wersja modelu GT76 Titan, który zadebiutował w 2019 roku. Nie da się ukryć, że nowy design wygląda zdecydowanie korzystniej. To kolejny ważny krok w ewolucji serii GE Raider.

MSI GE66 Raider pod względem wizualnym bardzo przypomina model GT76 Titan, byłby wręcz bliźniaczo podobny, gdyby nie to, że GE66 jest po prostu znacznie smuklejszy od topowej konstrukcji Tajwańczyków. Nie zabrakło nawet mocnego rzucającego się w oczy paska z diodami LED na samym przodzie notebooka. Zewnętrzna pokrywa jest wykonana w całości z aluminium, podobnie jak metalowy emblemat z logiem smoka - znakiem rozpoznawczym całej gamingowej serii od tajwańskiego producenta. W przypadku procesorów otrzymamy układy Intel Core i7-10750H, Intel Core i7-10875H oraz flagowy układ w postaci Intel Core i9-10980HK. W przypadku kart linia GE66 Raider jako jedyna otrzyma pełne układy NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER.

W laptopie znajdziemy także dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM DDR4 oraz dwa złącza M.2 dla nośników SSD. Zabraknie tym razem slotu 2,5" na dodatkowy dysk SSD/HDD. Firma chwali się również akumulatorem o dużej pojemności. MSI GE66 Raider otrzyma baterię 99,9 Wh. Dlaczego akurat taką pojemność? Chodzi o ograniczenia na pokładzie samolotów, gdzie nie można przewozić elektroniki z akumulatorem o pojemności powyżej 100 Wh. W kwestii matryc otrzymamy do wyboru panel IPS o przekątnej 15,6", rozdzielczości Full HD oraz odświeżaniu na poziomie 240 Hz lub 300 Hz (ze wsparciem dla NVIDIA G-SYNC).

Drugi zaprezentowany sprzęt to MSI GS66 Stealth, który to z kolei nie doczekał się istotniejszych zmian w designie. Nadal mamy do czynienia z prostą i smukłą konstrukcją typu slim, która tym razem także otrzyma procesory Intel Core i7-10750H, Intel Core i7-10875H oraz Intel Core i9-10980HK. W tym wypadku otrzymamy również energooszczędne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q oraz GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q. Laptopy będą wspierały wszystkie nowości wchodzące w skład ulepszonej techniki Max-Q, a więc Dynamic Boost oraz Advanced Optimus. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy 16 GB RAM DDR4 oraz nośnik SSD PCIe x4 Gen.3 NVMe o pojemności do 1 TB. W przypadku ekranu producent postanowił zaoferować użytkownikom panel IPS o przekątnej 15,6", rozdzielczości 1920x1080 pikseli oraz odświeżaniu na poziomie 300 Hz ze wsparciem dla techniki NVIDIA G-SYNC. Podobnie jak w przypadku modelu GE66 Raider, także GS66 Stealth otrzyma znacznie pojemniejszy akumulator litowo-jonowy - 99,9 Wh. Ma on pozwolić na ponad 10 godzin pracy (nie grania) z dala od gniazdka.

Trzeci zaprezentowany laptop to mobilna stacja robocza MSI Creator 17, którego nowością będzie ekran typu Mini-LED (o lepszych parametrach od tradycyjnych matryc LCD). Matryca ma m.in. 5570 diod LED oraz 240 niezależnych stref podświetlenia, a do tego posiada certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Takie parametry powinny zagwarantować co najmniej bardzo dobrą jakość obrazu, tym bardziej że deklarowane pokrycie barw DCI-P3 wynosi równe 100 procent. Sprzęt będzie bazował na procesorach Intel Comet Lake-H (do Core i7-10875H włącznie) oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q oraz GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q. Wbudowany akumulator ma pojemność 84 Wh. Cena najwyższego modelu z Core i7-10875H, GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, ekranem 17,3" Mini-LED, 32 GB pamięci RAM DDR4 oraz 2 TB dyskiem SSD PCIe NVMe wynosi 3600 dolarów.

Specyfikacja MSI GE66 Raider MSI GS66 Stealth MSI Creator 17 Procesor Intel Core i7-10750H

Intel Core i7-10875H

Intel Core i9-10980HK Intel Core i7-10750H

Intel Core i7-10875H

Intel Core i9-10980HK Intel Core i7-10750H

Intel Core i7-10875H Pamięć RAM Do 32 GB DDR4 Do 32 GB DDR4 Do 32 GB DDR4 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q Dysk Do 1 TB SSD PCIe NVMe Do 1 TB SSD PCIe NVMe Do 2 TB SSD PCIe NVMe Matryca 15,6" IPS Full HD 144 Hz

15,6" IPS Full HD 240 Hz

15,6" IPS Full HD 300 Hz

NVIDIA G-SYNC 15,6" IPS Full HD 144 Hz

15,6" IPS Full HD 240 Hz

15,6" IPS Full HD 300 Hz

NVIDIA G-SYNC 17,3" IPS Ultra HD 4K

Ekran typu Mini-LED

VESA DisplayHDR 1000 Akumulator 99,9 Wh 99,9 Wh 84 Wh Cena Do 3000 USD Do 2700 USD Do 3600 USD

Źródło: MSI