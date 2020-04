Mobilne karty NVIDIA GeForce RTX SUPER z nową wersją Max-Q

Tak jak informowaliśmy już od dłuższego czasu, dzisiaj NVIDIA oficjalnie zaprezentowała odświeżoną linię kart graficznych GeForce RTX 2000 SUPER dla laptopów oraz nowe wersje GeForce GTX 1650 wraz z mocniejszym GeForce GTX 1650 Ti. Za dwa tygodnie pierwsze urządzenia napędzane przez te karty oraz procesory Intel Core 10 generacji (Comet Lake-H) pojawią się w sprzedaży. Oprócz specyfikacji poszczególnych kart, dużą uwagę podczas konferencji online NVIDII przyłożono do czegoś, czego nie oczekiwaliśmy iż zostanie zaprezentowane. Mowa o nowej generacji technologii Max-Q Design, dzięki której możliwe jest tworzenie bardziej energooszczędnych układów GPU dla smukłych laptopów. Nowa wersja Max-Q ma odznaczać się nawet dwukrotnie większą sprawnością energetyczną.

Ku rozczarowaniu wielu, w laptopach nie zobaczymy układu NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER. Zamiast tego pozostanie karta GeForce RTX 2070, gdzie laptopy z tym GPU będą oferowane w niższej niż dotychczas cenie. Spośród nowych kart doczekamy się z kolei układów GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER wraz z energooszczędnymi wersjami Max-Q Design. Dla tańszych laptopów przygotowano natomiast karty GeForce GTX 1650 (896 CUDA, 4 GB GDDR6 128-bit) oraz GeForce GTX 1650 Ti (1024 CUDA, 4 GB GDDR6 128-bit). W dalszym również ciągu w sprzedaży będą notebooki z kartami GeForce GTX 1660 Ti oraz GeForce RTX 2060 - laptopy z tym GPU mają również potanieć.

Wraz z premierą odświeżonej linii NVIDIA Turing Refresh, producent przygotował także nowinkę w postaci drugiej generacji technologii Max-Q Design, która odpowiada za najbardziej energooszczędne warianty GPU dla smukłych laptopów. NVIDIA chwali się, że wzrost wydajności drugiej generacji jest nawet dwukrotnie większy, ale tyczy się to porównania najnowszych kart (GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q) do pierwszej generacji w postaci GeForce GTX 1080 Max-Q. Za jeszcze efektowniejsze działanie Max-Q Design mają odpowiadać następujące funkcje: Dynamic Boost, niskonapięciowe kości pamięci GDDR6 (11 Gbps zamiast 14 Gbps), sprawniejsze działanie techniki Optimus oraz DLSS. Najciekawszą z nowości jest wspomniany Dynamic Boost, ponieważ działa on podobnej zasadzie co AMD SmartShift dla duetu AMD Ryzen + AMD Radeon.

Łączony thermal design dla procesora oraz układu graficznego (115W pod obciążeniem, w tym 80W dla GPU oraz 35W dla CPU) ma gwarantować lepsze zarządzanie budżetem energetycznym dla procesora i/lub karty graficznej w zależności od tego, który podzespołów jest bardziej obciążony w danym momencie. W zbalansowanym trybie działania budżet energetyczny dla karty oraz procesora będzie mniej więcej taki jak wspomniany przed momentem - 80W dla GPU oraz 35W dla CPU. Przy uaktywnionej funkcji Dynamic Boost do karty graficznej może zostać przekierowane dodatkowe 15W z budżetu energetycznego, by zwiększyć maksymalne taktowanie w trybie GPU Boost 4.0, tym samym zwiększając wydajność laptopa w grze. Jednocześnie o 15W obniżony zostanie budżet dla procesora, zmniejszając wartość do 20W. Ważną deklaracją NVIDII było to, że Dynamic Boost będzie kompatybilny zarówno z procesorami Intel Comet Lake-H jak również AMD APU Renoir. W pierwszej kolejności jednak pojawią się laptopy w duecie Intel + NVIDIA, a później dopiero dojdą do tego warianty AMD + NVIDIA.

W wybranych grach, aktywacja techniki Dynamic Boost ma polepszyć wyniki o średnio 8 do 10 procent. Do tego dochodzi jeszcze usprawnione działanie Optimusa, który ma lepiej zarządzać energią (niższe opóźnienia), dzięki czemu będzie pobierał mniej energii np. przy działaniu laptopa z poziomu zasilania akumulatorowego. Ostatni czynnik wchodzący w skład nowej generacji NVIDIA Max-Q Design to DLSS, a więc znana już technika upscalowania obrazu z pomocą algorytmów głębokiego uczenia. DLSS 2.0 ma nie tylko zwiększyć wydajność układów GeForce RTX 2000 SUPER, ale również wydłużyć w ten sposób o 20% czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. Oczywiście dopiero właściwe testy pokażą potencjał odświeżonej techniki Max-Q Design, ale już teraz jestem bardzo ciekawy finalnych rezultatów.

Źródło: PurePC.pl