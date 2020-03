GeForce RTX 2000 SUPER dla laptopów - informacje o układach

Według informacji, które pojawiają się w ostatnim czasie wynika, iż NVIDIA zamierza wprowadzić przynajmniej sześć odświeżonych kart graficznych, natomiast ceny za notebooki mają być niższe niż obecnie. Z pewnością tak gruntowne odświeżanie oferty oraz modyfikacja cen jest powiązana z zapowiedzią AMD odnośnie mocniejszego wejścia na rynek mobilny. Podczas, gdy premiera linii Turing Refresh zbliża się wielkimi krokami, w sieci pojawiają się kolejne szczegóły dotyczące specyfikacji nadchodzących kart. Mamy już niemal 100% pewność, że w segmencie wydajnych laptopów zostanie pominięta karta GeForce RTX 2060 SUPER (choć z powodów nam absolutnie nieznanych), natomiast wśród układów RTX SUPER prym będą wiodły karty GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER, również z wariantami Max-Q.

Znamy już niemal pełną specyfikację nadchodzących kart NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER.

W przypadku GeForce RTX 2070 SUPER możemy zaobserwować, iż pomimo większego rdzenia graficznego (TU104 zamiast TU106) nie zmieni się TDP - w dalszym ciągu parametr ten wynosi 115W, co oznacza jeszcze bardziej dokręcony Power Limit. Widać to zresztą w bardzo niskim taktowaniu bazowym wynoszącym zaledwie 1140 MHz. Choć taktowanie w trybie GPU Boost 4.0 jest nieznane, z pewnością będzie niższe niż 1440 MHz (wartość w podstawowym RTX 2070). Karta ostatecznie może być niewiele wydajniejsza od zwykłego GeForce RTX 2070, a jednocześnie bardziej odbiegać osiągami od desktopowej wersji RTX 2070 SUPER.

Specyfikacja GeForce RTX 2070 Max-Q GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2070 SUPER Rodzina GPU Turing TU106 Turing TU104 Turing TU106 Turing TU104 Litografia 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm Powierzchnia rdzenia 445 mm² 545 mm² 445 mm² 545 mm² Ilość tranzystorów 10,8 mld 13,6 mld 10,8 mld 13,6 mld CUDA 2304 2560 2304 2560 ROP 64 64 64 64 TMU 144 160 144 160 Tensor Cores 288 320 288 320 RT Cores 36 40 36 40 Taktowanie rdzenia 885/1080 MHz 900 MHz 1215 MHz 1140 MHz Taktowanie GPU Boost 4.0 1080/1305 MHz ? 1440 MHz ? Pamięć 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 Taktowanie pamięci 12000 MHz 11000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Przepustowość 384 GB/s ? 448 GB/s 448 GB/s TDP 80/90W 80/90W 115W 115W

Specyfikacja GeForce RTX 2080 Max-Q GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2080 SUPER Rodzina GPU Turing TU104 Turing TU104 Turing TU104 Turing TU104 Litografia 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm Powierzchnia rdzenia 545 mm² 545 mm² 545 mm² 545 mm² Ilość tranzystorów 13,6 mld 13,6 mld 13,6 mld 13,6 mld CUDA 2944 3072 2944 3072 ROP 64 64 64 64 TMU 184 192 184 192 Tensor Cores 368 384 368 384 RT Cores 46 48 46 48 Taktowanie rdzenia 735/1095 MHz 735 MHz 1380 MHz 1365 MHz Taktowanie GPU Boost 4.0 990/1230 MHz ? 1590 MHz ? Pamięć 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 Taktowanie pamięci 12000 MHz 11000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Przepustowość 384 GB/s ? 448 GB/s 448 GB/s TDP 80/90W 80/90W 150W> 150W>

W przypadku GeForce RTX 2080 SUPER sytuacja wygląda o tyle lepiej, że tutaj TDP wynosi ponownie przynajmniej 150W, ale będzie możliwość zwiększenia do 200W. Tym samym karta będzie z pewnością o wiele bardziej zbliżona osiągami do desktopowej wersji RTX 2080 SUPER. Z drugiej strony jednak nie ma także co oczekiwać istotniejszych różnic w porównaniu do podstawowej wersji RTX 2080 - nowa wersja SUPER bazuje na pełnym rdzeniu TU104 z 3072 rdzeniami CUDA, jednak w dalszym ciągu pamięci GDDR6 będą miały efektywne taktowanie na poziomie 14 000 MHz. W przypadku desktopowej wersji jest to 15 500 MHz. Według informacji, jakie pojawiają się w sieci, zapowiedź układów SUPER dla laptopów oraz karty GeForce GTX 1650 Ti odbędzie się 2 kwietnia.

Źródło: Twitter _rogame