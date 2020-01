ASUS Zephyrus G14 i G15 oraz TUF Gaming FA506 z APU AMD Renoir

Jednym z ważniejszych prezentacji firmy AMD podczas konferencji w Las Vegas była zapowiedź nowej generacji mobilnych APU dla laptopów - Renoir bazujących na 7 nm procesie technologicznym oraz wykorzystującym architekturę Zen 2. Po zapowiedzi APU przyszła pora na pokaz pierwszych notebooków, które będą oferowały procesory Ryzen serii 4000. Na pierwszy rzut idzie firma ASUS, która rozpoczęła bardziej ścisłą współpracę z amerykańską korporacją, na mocy której tajwańska firma w Las Vegas pokazała kilka nowości, które wykorzystują możliwości APU Renoir. Wszystkie modele laptopów to notebooki gamingowe, które będą wyposażone maksymalnie w CPU z ośmioma rdzeniami i szesnastoma wątkami. Mowa w tym wypadku o ASUS Zephyrus G14, Zephyrus G15 oraz TUF Gaming FA506. Widzieliśmy wszystkie laptopy jeszcze przed rozpoczęciem targów CES w Las Vegas, a w poniższym artykule przeczytacie nasze pierwsze wrażenia.

Firma ASUS podczas targów CES zaprezentowała swoje najnowsze notebooki dla graczy - modele Zephyrus G14 oraz G15, a także nową wersję TUF Gaming FA506. Wszystkie notebooki w ramach nawiązanej współpracy z AMD będą wyposażone w układy AMD Ryzen serii 4000 (APU Renoir).

ASUS do nowych konstrukcji na pierwszy rzut oka zdecydowanie się przyłożył. Otrzymamy trzy notebooki z dwóch serii, które będą bazowały na najnowszych układach APU Renoir od AMD. Sklepowy debiut laptopów w Polsce planowany jest na koniec lutego, jednak ceny wciąż pozostają nieznane. Wiemy jedynie, że modele z 8-rdzeniowymi i 16-wątkowymi APU Renoir będą tańsze od odpowiedników firmy Intel. Dwa pierwsze laptopy to Zephyrus G14 oraz Zephyrus G15. Jak łatwo się domyślić, pierwszy model posiada matrycę o przekątnej 14,1", drugi z kolei posiada 15,6" panel. Obie matryce to IPS-y o rozdzielczości 1920x1080 pikseli lub 2560x1440 pikseli. W przypadku kart graficznych będzie wybór pomiędzy układami NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti oraz GeForce RTX 2060. Jak widać, producent wyraźnie zamierzał przygotować konstrukcje, które bez problemu poradzą sobie z grami, ale jednocześnie nie zostaną bardzo mocno wycenione (co zostało nam obiecane podczas spotkania).

ASUS Zephyrus G14 oraz ASUS Zephyrus G15 będą dostępne w dwóch kolorach: szarym oraz białym. Przyznam, że choć oba warianty na żywo prezentują się naprawdę elegancko, to moim faworytem jest biała wersja kolorystyczna, która wygląda świetnie. Ogólnie obydwa notebooki cechują się prostym i eleganckim designem, bez zbędnych udziwnień. Jakość wykonania urządzeń również stoi na wysokim poziomie - obudowa w większości została wykonana z aluminium. Do klawiatury oraz touchpada również nie mogę specjalnie się przyczepić, ponieważ oba elementy wypadają równie dobrze jak w poprzednich modelach ROG Zephyrus. Lepiej natomiast wypadają głośniki - są mocniejsze i oferują przyjemniejszy dla ucha dźwięk, z nawet wyczuwalnymi niższymi tonami.



Z lewej strony znajdziemy wlutowany układ AMD Renoir (Ryzen serii 4000), po prawej z kolei kartę NVIDIA GeForce RTX 2060.

Kolejnym plusem jest zmiana pamięci RAM, co jest bezpośrednio powiązane z użyciem nowych procesorów AMD Ryzen serii 4000 (APU Renoir). Posiadają m.in. wbudowany kontroler pamięci DDR4 3200 MHz i takie też moduły znajdziemy wewnątrz obudowy i takie pamięci będą oczywiście również w sprzedawanych modelach. ASUS obiecuje ponadto, że bez względu na wybraną konfigurację (część RAM będzie lutowana), zawsze pamięć będzie pracować w trybie Dual Channel. Nie będzie więc obawy o znaczący spadek wydajności związany z wyborem pamięci pracującej w trybie jednokanałowym (Single Channel). Bardzo ciekawą funkcją nowych laptopów jest specjalna siatka z diodami LED, którymi został pokryta zewnętrzna pokrywa (w tej części z charakterystycznymi, widocznymi kropkami). Dzięki współpracy z przygotowanym oprogramowaniem będzie możliwa dowolna konfiguracja tego elementu - w programie będzie wybór np. daty i godziny, obecnej pogody, stanu akumulatora czy innych, wymyślonych przez siebie rzeczy. Niestety podczas spotkania nie mogliśmy sprawdzić tego rozwiązania ze względu na to, że urządzenia nie były jeszcze w wersjach gotowych, takie jakie będą w sklepach. Mieliśmy do czynienia z wersjami inżynieryjnymi, które jeszcze nie miały zainstalowanego wspomnianego oprogramowania dla diod LED. Niemniej pomysł wydaje się ciekawy, tym bardziej że podświetlenie zostało tutaj wykorzystanie do prezentowania konkretnych informacji. Taki pomysł wcześniej nie był jeszcze wykorzystany i jestem bardzo ciekawy jak to wypadnie w wersji finalnej. Firma podkreśla, że godzina z aktywnymi diodami LED zabierze co najwyżej kilka procent z akumulatora (jeśli będziemy w tym czasie pracować na baterii). Przy zasilaniu z gniazdka będzie to kilka watów.

Jeśli chodzi o udostępnione porty I/O to nowe modele ROG Zephyrus G14 oraz G15 zostaną wyposażone w następujące złącza: po lewej stronie odpowiednio gniazdo zasilające, cyfrowy HDMI 2.0, pojedynczy USB 3.1 typu C Gen.2 oraz gniazdo audio jack 3,5 mm. Z prawej strony natomiast znajdziemy blokadę Kensington Lock, dwa pełne porty USB 3.1 typu A Gen.1 oraz złącze USB 3.1 typu C Gen.1, który może służyć do ładowania notebooka - w zestawie bowiem otrzymamy dwa zasilacze. Jeden główny (180W) w celu uzyskania pełnej wydajności oraz drugi, 65W, który możemy wykorzystać np. podczas podróży z laptopem. Zabraknie niestety czytnika kart pamięci. W celu dostania się do wnętrza laptopa, wymagane będzie wykręcenie łącznie 14 śrubek i zdjęcie całego spodniego panelu. Przygotowane z myślą o nowych modelach ASUS ROG Zephyrus chłodzenie składa się z dwóch wentylatorów, czterech radiatorów oraz łącznie pięciu rurek cieplnych. Na temat wydajności układu chłodzenia wypowiem się jednak dopiero przy okazji pełnoprawnej recenzji.



Prezentacja układu chłodzenia, płyty głównej oraz rozmieszczenia APU Renoir, karty NVIDIA oraz wlutowanych kości RAM w laptopie ASUS ROG Zephyrus G14.

Kolejna linia laptopów, która doczeka się odświeżenia to ASUS TUF Gaming, która już w ubiegłym roku mocno promowała stosowanie układów APU od AMD. O ile już przy kartach pokroju GeForce RTX 2060 był problem z bottleneckiem, o tyle wraz z zastosowaniem układów Ryzen serii 4000 Renoir ten problem zniknie ze względu na znacznie wyższą wydajność. Również nowe laptopy TUF Gaming FA506 (taka będzie pełna nazwa notebooków) otrzymają 8-rdzeniowe i 16-wątkowe układy Renoir, co przy cenach tychże urządzeń robi naprawdę świetne wrażenie. W przypadku kart graficznych ponownie wybór ograniczy się do układów NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti oraz GeForce RTX 2060. Oprócz tego nowe TUF Gaming FA506 otrzymają pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. Sam design w pewnym stopniu się zmieni - na zewnętrznej pokrywie zamiast loga marki ASUS pojawi się logo serii TUF Gaming. W sprzedaży natomiast pojawią się dwa warianty - jeden z aluminiową obudową, drugi z plastikową. Będzie łatwo je rozróżnić także ze względu na nieco odmienny design. Przyznam, że aluminiowa wersja prezentuje się zdecydowanie lepiej i osobiście stawiałbym właśnie na ten wybór.

Nieco korzystniej wygląda również kwestia złączy I/O, gdzie w końcu producent zdecydował się na bardziej zauważalne zmiany. Przede wszystkim jeden z portów USB 2.0 powędrował na prawą stronę. Z lewej strony natomiast doszedł długo wyczekiwany port USB 3.1 typu C Gen.1. Lewa strona ponadto otrzyma takie porty jak złącze zasilające, sieciowy Ethernet RJ-45, cyfrowy HDMI 2.0, dwa pełne porty USB 3.1 typu A Gen.1 oraz gniazdo audio jack 3,5 mm. Czytnika kart pamięci SD nie otrzymamy w dalszym ciągu i ta konkretna kwestia podyktowana jest oszczędnością oraz zmniejszeniem ceny laptopa. Jeśli chodzi o matrycę to otrzymamy panel IPS o przekątnej 15,6" oraz rozdzielczości 1920x1080 pikseli ze wsparciem dla 144 Hz częstotliwości odświeżania. Warto również dodać, że ASUS TUF Gaming FA506 będzie posiadał dwie różne konfiguracje różniące się pojemnością akumulatora oraz ilością nośników na dane. Pierwszy wariant zakłada taką samą baterię jak ubiegłoroczne wersje - 48 Wh, ale z dodatkowym miejscem na 2,5" dysk HDD/SSD. Drugi wariant będzie posiadał znacznie pojemniejszy akumulator (90 Wh, widoczny poniżej), jednak kosztem usunięcia slotu 2,5" na dodatkowy dysk.

Jeśli chodzi o wnętrze notebooka ASUS TUF Gaming FA506 to wygląda ono bardzo podobnie jak ubiegłoroczne wersje TUF Gaming FX505. Układ chłodzenia składać się będzie z dwóch wentylatorów, trzech radiatorów oraz łącznie czterech rurek cieplnych. Oprócz tego użytkownik otrzyma do dyspozycji 2 sloty SO-DIMM na pamięć RAM DDR4 3200 MHz oraz, w zależności od wyboru wersji, złącze M.2 dla SSD (tylko PCIe x4 Gen.3 NVMe) oraz slot 2,5" dla HDD/SSD lub wyłącznie port M.2 dla półprzewodnikowego nośnika. Nowe notebooki ASUS TUF Gaming FA506 robią całkiem niezłe pierwsze wrażenie, zwłaszcza że wyglądają na nieco bardziej dopracowane pod względem samej konstrukcji. Na testy wydajności APU Renoir z omówieniem temperatur przyjdzie czas w momencie właściwych testów. Premiera sklepowa TUF Gaming FA506 planowana jest na koniec lutego i bliżej tego terminu dowiemy się więcej na temat cen w Polsce.

