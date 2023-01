Niewielki komputer Mac Mini z procesorem Apple M2 jest szybszy niż 8 razy droższa stacja robocza Mac Pro

Użytkownik GregsGadgets w serwisie Twitter opublikował wyniki jedno- i wielordzeniowe z programu Geekbench 5, należące do Mac Mini z układem Apple M2 i Mac Pro z 8-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W-3223. Okazało się, że tegoroczny Mac Mini z autorskim procesorem Apple nie tylko osiąga prawie dwukrotnie wyższą wydajność teoretyczną w teście jednordzeniowym, ale również o 10% pokonuje 4-letnią stację roboczą w teście wielordzeniowym.

Okazuje się, że nowy Mac Mini z procesorem Apple M2 potrafi bez problemu pokonać, w teście Geekbench 5, wprowadzoną w 2019 roku 8 razy droższą stację roboczą dla profesjonalistów Mac Pro z procesorem Intel Xeon W-3223.

Jest to o tyle zaskakujące że nowy Mac Mini z procesorem Apple M2 kosztuje od 3499 zł natomiast przywołany w porównaniu Mac Pro co najmniej 27 999 zł. Może to spowodować spadek zainteresowania komputerami Mac Pro oraz Mac Studio. Dla wielu potencjalnych użytkowników może się okazać, że wystarczy im nowy Mac Mini z SoC Apple M2. Nawet po doposażeniu go w większą ilość pamięci RAM czy pojemniejszą pamięć masową jego cena pozostanie atrakcyjna w porównaniu do większych braci.

Oczywiście należy pamiętać o tym, że nie przywołano wyników z innych programów. Nie ma również żadnej gwarancji, że ta różnica w wydajności będzie taka sama w każdym programie czy zastosowaniu. Szczególnie maksymalna ilość pamięci RAM czyli 32 GB dla układu M2 Pro, w jaką może być wyposażony najmniejszy komputer Apple, może powodować postawanie wąskich gardeł przy zastosowaniach profesjonalnych. Dodatkowo Mac Mini nie pozwala na żadną możliwość rozbudowy, wszystkie komponenty są przylutowane do płyty głównej. Trzeba brać pod uwagę również inne ograniczenia, jak na przykład możliwość podpięcia tylko dwóch monitorów do nowego Maca mini. Mac Pro natomiast daje możliwość rozbudowy o lepszy procesor, większą ilość RAM czy wydajniejszą kartę graficzną.

M2 Mac mini $599 vs Mac Pro $5999



Holy shit. pic.twitter.com/5n9StCHJvY — GregsGadgets (@GregoryMcFadden) January 25, 2023

Źródło: WCCFTech, Twitter @GregoryMcFadden