Netflix ponownie królem streamingu wideo. Tradycyjne media i konkurencja notują miliardy dolarów strat

Platformy VOD nie miały w ostatnich latach łatwego życia. Wszystkie musiały zmagać się ze stratami, co skutkowało kolejnymi cięciami kosztów, podwyżkami abonamentu oraz licznymi zwolnieniami. Na własnej skórze wielu z nas poczuło, że ceny każdego streamingu wideo znacząco wzrosły. Pośród tych sporych zawirowań jedna firma wysunęła się na prowadzenie - ku zaskoczeniu wielu osób, jest nią Netflix, który jako jeden z nielicznych nie notuje strat finansowych.

Konkurencja dla Netflixa wyrosła jak grzyby po deszczu w ciągu kilku lat, natomiast w dłuższej perspektywie to nadal ta firma utrzymuje dominującą pozycję na rynku. Rywale notują miliardowe straty.

Monopol nigdy nie jest dobrą sytuacją dla klientów. Całe szczęście, że na rynku mamy sporą konkurencję dla Netflixa. Niestety okazuje się, że nie radzi sobie ona najlepiej. Łącznie mówi się nawet o 5 mld dolarów strat dla wielu dużych przedsiębiorstw, które częściowo oferują również usługi związane ze streamingiem wideo (choć zajmują się także bardziej "tradycyjną" formą rozrywki). W obliczu zagrożenia, które może skończyć się kolejnymi cięciami lub fuzją, stoją firmy takie jak The Walt Disney, Warner Bros. Discovery (HBO Max), Comcast i Paramount Pictures. Doszło już do kilku rozmów, które miałyby spowodować ewentualne połączenie Paramount Pictures i Warner Bros. Discovery. Ta ostatnia jest w posiadaniu platformy HBO Max, jednak przez podniesienie cen straciła ponad 2 mln użytkowników w dwóch ostatnich kwartałach.

Tradycyjne media są stale wypierane przez nowsze odpowiedniki, takie jak platformy VOD. Natomiast te drugie także zmagają się z wieloma trudnościami. Dobrym przykładem jest The Walt Disney, który podczas restrukturyzacji zwolnił 7 tys. pracowników i stracił 1,6 mld dolarów na usługach streamingowych przez pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku. Wszystko pomimo faktu, że Disney+ zyskał wtedy 8 milionów subskrybentów. Przedsiębiorstwo oczekuje, że zyski płynące z usług VOD pojawią się pod koniec 2024 roku. W obliczu takich problemów stoi wiele firm, które będą musiały podejmować coraz bardziej drastyczne decyzje, aby przetrwać cięższy okres. W tym wszystkim dziwi jedynie pozycja Netflixa, który w ostatnim kwartale zyskał 9 mln nowych abonentów, co przyczyniło się do nieoczekiwanego wzrostu przychodu - wszystko pomimo wysokiej ceny subskrypcji, jak również ograniczeń związanych ze współdzieleniem kont.

