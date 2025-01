Amazon Prime Video - do kolejnego serwisu VOD wkrótce zawitają reklamy. Dla Polaków są jednak dobre wieści

Los każdego serwisu streamingowego, w którym wyświetlane są filmy i seriale na życzenie, wydaje się z góry przesądzony. Najpopularniejsze rozwiązania takie jak Netflix, czy też Disney+ oferują już tańsze plany dla subskrybentów, jednak można się w nich spotkać z reklamami. Teraz do tego grona dołącza Amazon, a dokładniej usługa Prime Video. Reklamy zostaną wprowadzone dla wszystkich, a pozbycie się ich będzie wymagać uiszczenia dodatkowej opłaty.

Pierwsi subskrybenci usługi Prime Video spotkają się z reklamami już pod koniec stycznia 2024 roku. Amazon zapewnia jednak, że nie będzie ich tak wiele, jak w przypadku tradycyjnych kanałów telewizyjnych.

Jedna z najkorzystniejszych usług, która oferuje streaming wideo, stanie się nieco mniej atrakcyjna już 29 stycznia 2024 roku. To właśnie wtedy do Prime Video zawitają reklamy w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Kanadzie. Wraz ze zbliżaniem się końca 2024 roku ta niepożądana zmiana wkroczy do innych krajów, takich jak Francja, Włochy, Hiszpania, Meksyk i Australia. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma jeszcze żadnej wzmianki o Polsce, więc nadal będziemy mogli cieszyć się usługą pozbawioną reklam i dodatkowych opłat (a te także zostaną wprowadzone).

W celu pozbycia się reklam użytkownicy ze wspomnianych krajów do standardowej opłaty będą musieli doliczyć kwotę niecałych 3 dolarów (2,99). Jako Polska pod względem opłat jesteśmy na dużo lepszej pozycji, wszak w USA miesięczna kwota za subskrypcję Amazon Prime (w skład której wchodzi także Prime Video) wynosi 14,99 dolarów, a roczna już 139 dolarów - analogicznie na naszym rynku jest to 10,99 i 49 zł. Na ten moment nie musimy się więc martwić ani żadnymi reklamami, ani dodatkowymi kosztami za usługę. Te z pewnością w końcu nadejdą, jednak jest duża szansa, że jeszcze nie w przyszłym 2024 roku.

Źródło: The Verge