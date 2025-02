Netflix, Disney+, HBO Max - jak radzą sobie serwisy streamingowe po latach? Nowe statystyki rzucają nieco światła w tej sprawie

Serwisy streamingowe, które oferują nam dostęp do setek filmów i seriali, przeszły dość długą i krętą drogę, aby zdobyć uznanie wśród użytkowników, a mimo to obecnie wydają się miewać najgorzej od samego początku. Wszystkie z nich muszą się mierzyć ze wzrostem cen miesięcznego abonamentu, niekiedy bardzo słabą ofertą treści wideo, a dodatkowe plany z reklamami nie pomagają w tej sytuacji. Mamy jednak wgląd do statystyk, które pokazują ogólne zainteresowanie poszczególnymi platformami VOD.

Statystyki amerykańskiej firmy Whip Media pokazują, jaki odsetek osób jest zadowolony z obecnych serwisów streamingowych z ofertą wideo. Największe poparcie stracił Netflix, natomiast zmiany nie ograniczają się tylko i wyłącznie do tej platformy.

Omawiane statystyki obejmują okres od 2021 do 2023 roku. Dzięki temu możemy dobrze zobaczyć, jak kształtowała się sytuacja w tym burzliwym okresie czasu, kiedy wprowadzono wiele zmian. Pod względem ogólnej satysfakcji użytkowników z platform VOD, najlepiej radzi sobie Apple TV+ oraz Peacock. Co do tego pierwszego, to fakt coraz większego zadowolenia z oferty nie jest specjalnie zaskakujący, albowiem Apple mimo relatywnie małej bazy filmów i seriali stawia bardziej na ich jakość (Ted Lasso, Rozdzielenie, The Morning Show). Nie najgorzej radzi sobie również platforma HBO Max, która trzyma się blisko 90% poziomu zadowolenia. Podobnie jest także z Disney+ (i to pomimo zmiany cen w abonamencie) i Prime Video. Spadek zauważymy jednak kiedy przyjrzymy się Netfliksowi. Z okrągłych 90 spadł on do 77% - natomiast także w tym wypadku zaskoczenie nie jest zbyt wielkie, albowiem wraz ze wzrostem cen nie doczekaliśmy się wzrostu jakości produkcji.

Z roku na rok spada również ilość osób, które Netflixa wybrałyby jako kluczową opcję do rozrywki. Tutaj z kolei możemy zauważyć spadek z 41 do 27%. Nic dziwnego, że coraz mniej osób uważa tę platformę za niezbędną, ponieważ konkurencja stale rośnie, a Netflix należy do dość drogich rozwiązań. Na dodatek ostatnie doniesienia wskazują, że już niebawem doczekamy się kolejnych podwyżek. Statystyki dotyczące tego, czy dany użytkownik nadal będzie opłacał konkretną platformę VOD, także nie napawają optymizmem w przypadku Netflixa. Choć negatywną zmianę zanotowały również inne serwisy streamingowe. Przyszłość tychże rozwiązań stoi pod znakiem zapytania, natomiast ciężko dokładnie określić, jak potoczą się ich dalsze losy.

