Disney+ podzieli los Netflixa. Platforma szykuje się na podwyżkę abonamentu i walkę ze współdzieleniem kont

Mimo że ten rok się jeszcze nie skończył, to przyniósł za sobą wiele zmian na polskim rynku. W maju 2023 roku wszyscy użytkownicy Netflixa spotkali się z ograniczeniami dotyczącymi współdzielenia konta, a ci, którzy nadal chcieli korzystać z usługi w legalny sposób, musieli się liczyć z dodatkowymi opłatami. Oczywiste było, że inne serwisy VOD postąpią niebawem tak samo, a podwyżki cen subskrypcji w końcu dotkną każdego z nich. Disney+ nie będzie wyjątkiem.

Jeszcze w tym roku na platformie Disney+ wprowadzone zostaną zmiany, które dotkną użytkowników na całym świecie. Większe koszty subskrypcji, to tylko jedna z nich.

Dyrektor generalny, a zarazem prezes The Walt Disney Company Bob Iger, wraz z publikacją raportu finansowego za trzeci kwartał, skomentował plany firmy na najbliższą przyszłość. Wynika z nich, że jeszcze w tym roku zostanie zaktualizowany regulamin usługi Disney+, który wejdzie w życie w 2024 roku. Chodzi o aspekty "monetyzacji", które ściśle się wiążą ze współdzieleniem kont. Widać więc, że z czasem praktycznie każdy serwis VOD dołączy do działań powziętych przez Netflixa. Na innych rynkach testowane są już plany standardowe, które są tańsze, jednak zawierają się w nich okresowe reklamy. Według raportu Disneya są one dla klientów korzystne, ponieważ wybiera je coraz więcej osób.

W tym roku wszystkie kraje doczekają się podwyżek i nie ominie to również naszego regionu. Cena miesięcznego abonamentu wzrośnie z 28,99 zł do 37,99 zł. Z kolei, jeśli chodzi o plan roczny, to będzie on dostępny w kwocie 379,90 zł. Podwyżki są więc naprawdę spore, albowiem sięgają 31%. Odświeżone ceny zaczną obowiązywać od 1 listopada w przypadku nowych klientów, natomiast ci, którzy posiadają już wykupioną subskrypcję, zaczną płacić więcej od 6 grudnia 2023 roku. Plany abonamentu z reklamami powoli wprowadzane są w coraz większej liczbie państw europejskich (np. Niemcy), więc jest to kwestią czasu, aż zaczną obowiązywać także w Polsce.

