Disney+ nie będzie dłużej oferował swojej promocyjnej oferty powitalnej rocznego abonamentu

Amerykańska usługa streamingu na życzenie - Disney+ - wystartowała niemal rok temu i zachęciła do swojego zakupu naprawdę dużą ilość osób, głównie ze względu na swoją promocyjną ofertę. W tamtym okresie użytkownicy mogli wykupić abonament roczny, w którym to cena za cały rok wynosiła wtedy równowartość kwoty za 8 miesięcy. Niestety, wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak też jest z ceną abonamentu Disney+ - promocyjna oferta nie będzie już dostępna.

Użytkownicy, którzy wykupili roczny abonament Disney+ w promocyjnej cenie, nie będą mogli wykupić go ponownie w tej kwocie. Zamiast tego otrzymują oferty zawierające standardowe kwoty za usługę.

Spora część ze wspomnianych użytkowników, którzy wykupili abonament Disney+ w promocyjnej ofercie powitalnej, liczyło na jego przedłużenie na tych samych warunkach, co do tej pory. Dość rozczarowujące jest to, że Disney postanowił wycofać ofertę i od teraz każdy może opłacić usługę w standardowej cenie wynoszącej 28,99 zł (użytkownicy abonamentu rocznego otrzymują maile, które zachęcają do jego kupna w tej kwocie). Po pierwszym miesiącu jest możliwość kupna rocznej subskrypcji, jednak koszty spadną wtedy jedynie do około 24,15 zł. Nie jest to więc zbytnio zachęcająca oferta, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, co platforma ma nam obecnie do zaoferowania.

Nie ma co ukrywać - bardzo duża część osób nie jest zadowolona z abonamentu VOD, który opłaca. Zarówno jeśli chodzi o konkurencyjne serwisy jak choćby Netflix, którego miesięczna cena też nie należy do niskich. W obliczu coraz większej ilości użytkowników, którzy szukają alternatyw, wycofanie przyzwoitej oferty przez Disney+ może odbić się jedynie negatywnie. Mało kto będzie chciał zapłacić niemal 30 zł za serwis streamingowy, który nie posiada tak dużej bazy tytułów, jak inne, a dostępną ofertę można dość szybko obejrzeć. Na efekty tej decyzji nie będziemy musieli zapewne długo czekać - choć serwis już do tej pory notuje spore straty w liczbie subskrybujących osób.

Źródło: Disney+