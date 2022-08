Disney+ jeszcze przed końcem roku podrożeje. Na razie tylko w USA, ale podwyżki w innych regionach są kwestią czasu

Disney+ to jedna z usług SVOD, które zadebiutowały w ostatnich tygodniach w Polsce. Od momentu premiery w naszym kraju, liczba subskrybentów w Polsce wynosi już ponad 4 miliony osób, co jak na tak świeżą platformę jest świetnym wynikiem. Z pewnością na wynik wpłynęła także atrakcyjna cena wynosząca 28,99 złotych miesięcznie. Wszystko jednak wskazuje na to, że w ciągu nadchodzących miesięcy pojawi się pierwsza podwyżka. Ta została właśnie zapowiedziana dla odbiorców z USA.

Podczas ostatniego spotkania z inwestorami, CEO firmy Disney potwierdził plany dotyczące zwiększenia ceny za abonament dla usługi Disney+. Podwyżka w USA pojawi się w tym roku, a później także w innych regionach.

Podczas spotkania z inwestorami korporacja potwierdziła najnowszy wynik liczby subskrybentów usług Disney+, HULU oraz ESPN+ (w USA można wykupić łączny pakiet trzech platform) - liczba ta przekroczyła 221 milionów, tym samym przebijając globalny wynik Netfliksa (220,7 mln). Sam Disney+ jest obecnie użytkowany przez 152,1 mln subskrybentów (wzrost o 14,4 mln w porównaniu do wcześniejszego kwartału fiskalnego). Mimo nieustannych wzrostów, Disney potwierdził, że Disney+ wciąż nie przynosi zysków - to ma się zmienić dopiero w okolicach 2024 roku, gdy łączna liczba subskrybentów sięgnie liczby od 215 do 240 milionów. Korporacja potwierdziła także zmiany w cenniku, na razie dotyczące wyłącznie USA, a w kolejnych miesiącach stopniowo przerzucane także na kolejne rynki. Podwyżki mają przede wszystkim doprowadzić do zmniejszenia straty operacyjnej wynikającej z prowadzenia usługi.

Od grudnia zostanie wprowadzony nowy abonament o nazwie Disney+ Basic, który w cenie 7,99 dolarów będzie udostępniony wraz z reklamami i bez możliwości wykupienia rocznego zobowiązania. Główny abonament bez reklam będzie kosztował 10,99 dolarów, mowa zatem o podwyżce na poziomie 3 dolarów. W przypadku zwykłego abonamentu bez reklam w dalszym ciągu będzie można kupić także roczną wersję Disney+ w kwocie 109,99 dolarów - tutaj różnica sięga już 30 dolarów. Spodziewamy się, że w innych regionach podwyżki pojawią się w pierwszej połowie przyszłego roku.

Źródło: The Hollywood Reporter