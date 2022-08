HBO Max w obecnej formie trafi do kosza, a w jej miejsce powstanie nowy serwis VOD łączący treści z HBO Max oraz Discovery+

W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami co najmniej dziwnych decyzji związanych z platformą HBO Max. Anulowanie prac na treściami oryginalnymi na terenie m.in. Europy, usuwanie filmów będących już w postprodukcji (Batgirl) czy kasowanie dostępnych wcześniej filmów Max Original z platformy - to tylko niektóre z kroków jakie w ostatnich miesiącach podjął nowy dyrektor generalny, David Zaslav. Teraz okazuje się, że HBO Max w obecnej formie nie dotrwa do 2024 roku.

Prezes Warner Bros. Discovery - David Zaslav - na spotkaniu z inwestorami potwierdził dalsze plany dotyczące usługi HBO Max. Platforma od przyszłego roku zacznie być wygaszana, a w jej miejsce powstanie nowa usługa, która połączy treści z HBO Max oraz Discovery+.

Podczas spotkania z inwestorami, CEO Warner Bros. Discovery - David Zaslav - potwierdził plany na przyszłość, jeśli chodzi o usługę HBO Max. Przede wszystkim ujawniono, że w ramach nowej strategii inwestycyjnej, nie będzie powstawać więcej treści oryginalnych na lokalnych rynkach, tj. europejskim czy łacińskim. HBO Max począwszy od przyszłego roku zacznie być wygaszany. W połowie 2023 roku usługa zniknie w USA, a do końca przyszłego roku - także na terenie Ameryki Łacińskiej. Na początku 2024 roku wyłączenie usługi nastąpi w Europie (a więc i w Polsce).

W miejsce obecnego HBO Max powstanie nowa usługa VOD, łącząca treści przygotowywane obecnie dla platformy, a także treści dostępne za pośrednictwem Discovery+. Nastąpi zatem swoiste połączenie obu usług w jedną większą, ale przy jednoczesnej zmianie planów dotyczących produkcji treści oryginalnych. W przypadku filmów czy seriali dla HBO Max, od teraz autorskie produkcje będą przygotowywane wyłącznie za pośrednictwem HBO. Treści "Max Originals" (czyli wszystkie autorskie produkcje, w których udział nie brało HBO) nie będą dłużej tworzone. Jednocześnie zauważalnie wzrośnie budżet w latach 2023/2024 na treści oryginalne, przygotowywane przez HBO.

Źródło: Deadline