Netflix zyskał miliony użytkowników pomimo zmian w zakresie dzielenia kont. Firma opublikowała raport

Kontrowersyjne działania Netflixa dotyczące dodatkowych opłat za osoby, które współdzielą z nami konto, odbiły się dość szerokim echem na całej platformie. Spora część użytkowników po prostu zrezygnowała z usługi, ponieważ nie zamierzali oni dopłacać do i tak drogiego abonamentu. Wydawać by się mogło, że takie czynności wpłyną bardzo negatywnie na wizerunek firmy i przyczynią się do ogromnego spadku subskrybentów. Tymczasem obserwujemy całkowicie odwrotny efekt.

Netflix pomimo swoich początkowych zapewnień, że dzielenie się kontem z innym użytkownikiem jest dobrym pomysłem, postanowił dodać dodatkowe opłaty. Okazuje się jednak, że taki manewr wcale nie zaszkodził firmie, a wręcz przeciwnie - subskrybentów tylko przybyło.

Informacje, których możemy się dowiedzieć za całego raportu, są bardzo zaskakujące. Mało kto przewidywał właśnie taki scenariusz. Wydawało się, że naprawdę wiele użytkowników zrezygnuje z usługi i przejdzie do konkurencji. Natomiast statystyki udostępnione przez Netflixa pokazują, że po wprowadzeniu ograniczeń dotyczących współdzielenia kont oraz dodatkowych opłat, które są z nimi związane, przybyło aż 5,89 mln subskrybentów - więcej niż zakładała firma. Drugi kwartał wraz ze swoimi zmianami okazał się tak owocny, że Netflix zamierza wprowadzić opłaty za dodatkowych użytkowników w krajach, gdzie jeszcze tego nie zrobiono (około 20%). Ze statystyk wynika również, że gigant streamingowy zyskuje dzięki takim działaniom więcej praktycznie na każdym rynku.

Sytuacja jest dość ciekawa, tym bardziej że Netflix nie spoczął na omawianych dodatkowych opłatach. Firma zrezygnowała z najtańszego planu bez reklam (9,99 dolarów) w Stanach Zjednoczonych i obecnie nowy abonenci mogą zakupić jedynie plan, który je zawiera (6,99 dolarów). Użytkownicy, którzy do tej pory korzystają ze standardowego planu, będą mogli go kontynuować aż do pierwszej zmiany. Działania te mogą objąć niebawem inne kraje, w tym także Polskę. Netflix uważa, że poczynione kroki nie przyniosły jeszcze pełnych zysków i te będą widoczne w przyszłych miesiącach. Raport mówi też o rozwoju aspektu growego na platformie, który również nabiera tempa.

Źródło: Netflix