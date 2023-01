Kiedy Netflix wprowadzi utrudnienia w dzieleniu konta między użytkownikami spoza jednego gospodarstwa domowego?

Już od bardzo dawna pojawiają się plotki i spekulacje na temat tego, że Netflix planuje ukrócić proceder współdzielenia konta na swojej platformie streamingowej przez osoby nie zamieszkujące jednego gospodarstwa domowego. Tym razem poznaliśmy przybliżone okno czasowe na wprowadzenie zmian, które mają to umożliwić. Nastąpi to najpóźniej do końca marca. Jakie kroki planuje podjąć moloch branży streamingowej w tej kwestii?

Netflix rozpoczął w marcu 2022 roku, w kilku krajach Ameryki Łacińskiej projekt pilotażowy dodatkowych opłat za współdzielenie konta między użytkownikami spoza jednego gospodarstwa domowego.

W ciągu maksymalnie najbliższych dwóch miesięcy Netflix rozpocznie naliczanie dodatkowych opłat tym, którzy udostępniają dostęp do swoich kont osobom spoza własnego gospodarstwa domowego. Najpóźniej do końca marca zostanie wprowadzony system pobierający należności za nadliczbowe "podkonta" takich użytkowników "na gapę". Firma nie określiła jeszcze kwoty dla nowej opcji, jednakże w teście pilotażowym wdrożonym w Chile, Kostaryce i Peru wyniosła ona w przybliżeniu jedną czwartą ceny planu Standard (w Polsce - 43 zł). Jeśli Netflix utrzymałby tę proporcję dla każdego regionu, to każde dodatkowo podpięte konto do subskrypcji kosztowałoby około 11 złotych, oczywiście przy obecnych stawkach w naszym kraju. Wdrożenie tych zmian ma być stopniowe, i minie jeszcze kilka kwartałów, zanim obejmą one wszystkie rynki. Nie sprecyzowano, w których krajach, czy też regionach, zostanie ono rozpoczęte, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że będę to Stany Zjednoczone.

Firma nie wyjaśniła szczegółowo, w jaki sposób wymusi pobieranie płatności za udostępnianie haseł do konta oraz jak planuje skutecznie weryfikować urządzenia, na których korzysta się z aplikacji. Na razie jedyne szczegóły odnośnie weryfikacji po adresach IP, jak również identyfikatorach urządzeń, jakie znamy, są dostępne na stronie internetowej Netflixa. W przypadku częstego logowania na urządzenia spoza gospodarstwa domowego użytkownika albo zalogowania na takim urządzeniu w sposób ciągły, wysyłany jest link na adres e-mail lub numer telefonu, powiązany z kontem głównego właściciela, z czterocyfrowym kodem weryfikacyjnym, ważnym przez 15 minut od momentu wysłania wiadomości. Z pewnością wielu użytkowników serwisu, również w naszym kraju, doświadczyło, bądź regularnie doświadcza takiej formy sprawdzania ze strony Netflixa już od ponad roku. Można się spodziewać, że dotychczasowy system weryfikacji zostanie mocno zmodyfikowany, bo obecnie, łagodnie rzecz ujmując, nie należy on do najskuteczniejszych. Nie wiadomo, kiedy dodatkowa opłata zostanie wprowadzona w Polsce, lecz można śmiało założyć, że najwcześniej w ostatnim kwartale tego roku.

Źródło: CNET, Netflix