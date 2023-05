Netflix wprowadził w Polsce zmiany w zakresie współdzielenia kont. Od teraz każdy dodatkowy użytkownik musi dopłacić do usługi

Już od bardzo dawna słychać było pogłoski, że Netflix ma zamiar wprowadzić dodatkowe opłaty dla osób, które nie zamieszkują w jednym gospodarstwie domowym, a mimo wszystko współdzielą z właścicielem jedno konto. W innych krajach takowe opłaty już dawno zostały wprowadzone, jednak w Polsce nadal można było dowolnie korzystać ze współdzielonych kont. Wszystko właśnie się zmieniło, ponieważ Netflix wydał oficjalny komunikat właśnie dla naszego kraju.

Netflix wprowadził nowe "funkcjonalności", które oficjalnie mają ułatwić użytkownikom zarządzanie kontem. W praktyce oznacza to jednak, że osoby korzystające ze współdzielonych kont, będą musiały dopłacić do usługi.

Trzeba przyznać, że każdy spodziewał się, że ten moment nadejdzie również w naszym państwie. Do tej pory Netflix próbował jakość "ugryźć" temat współdzielonych kont, jednak ostatecznie zawsze kończyło się to wycofaniem swoich działań. Teraz jednak jest inaczej. Każdy, kto posiada i opłaca swoje konto, a mimo to udostępnia je innym użytkownikom spoza swojego gospodarstwa domowego, dostał wczoraj (23 maja 2023 roku) wiadomość, że tylko on i osoby, które z nim zamieszkują, mogą korzystać z tego samego konta. Odnosi się to również do sytuacji, gdy każda z takich osób (zazwyczaj członkowie rodziny), są na wyjeździe, przebywają w hotelu itd. W takim wypadku bez przeszkód mogą korzystać z usługi, poprzez dodanie nowych funkcji „Przenieś profil” oraz „Zarządzaj dostępem i urządzeniami”.

Twoje konto na Netflix jest dla Ciebie oraz Twoich domowników. Wprowadzamy w Polsce nowe funkcjonalności, które sprawią, że zarządzanie kontem stanie się jeszcze łatwiejsze. I tak - nadal możesz oglądać w czasie podróży https://t.co/EcjeqSlvtk — Netflix Polska (@NetflixPL) May 23, 2023

Sytuacja jest zgoła inna w przypadku, kiedy to z jednego konta korzysta sporo osób, ale każdy z nich mieszka w innym miejscu. Szczerze mówiąc, jest to sytuacja, w której znajduje się ogromna większość użytkowników Netflixa. Od teraz za każdą dodatkową osobę, która współdzieli konto, a jednak nie zamieszkuje w tym samym gospodarstwie domowym, trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 9,99 zł miesięcznie. Po publikacji tych informacji na Twitterze bardzo duża część użytkowników publicznie wyraziła swoją dezaprobatę i oświadczyła, że woli korzystać z innych serwisów streamingowych, rezygnując jednocześnie z subskrypcji. Oczywiście sam Netflix ma pełne prawo do takich działań, ponieważ jest właścicielem całej platformy i rokrocznie traci na tym procederze ogromne sumy pieniędzy. Mimo że wiele osób czuje, że się im coś odbiera, to jednak do tej pory korzystali w nie do końca legalny sposób z usługi, więc ostatecznie powinni się spodziewać takiego obrotu spraw.

Źródło: Netflix