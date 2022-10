Need for Speed Unbound - opis gry pojawił się w Internecie. Szalone wyścigi, elementy kreskówkowe i data premiery

Electronic Arts od kilku dni przygotowuje się do zapowiedzi gry Need for Speed Unbound - to kolejny duży tytuł od Elektroników, który pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Pierwszy trailer produkcji zostanie zaprezentowany jutro, ale wygląda na to że do tego czasu poznamy większość (jeśli nie wszystkie) informacje o grze. Jeden z japońskich sklepów przedwcześnie opublikował opis Need for Speed Unbound, wraz ze screenami oraz datą premiery. Zagramy na początku grudnia.

Opis oraz pierwsze screeny z gry Need for Speed Unbound pojawiły się w Internecie. Potwierdzają one m.in. informacje o kreskówkowych elementach pojawiających się podczas wyścigów i w przerywnikach filmowych. Jeden z japońskich sklepów podał również datę premiery - 2 grudnia.

W opisie gry jaki pojawił się w japońskim sklepie Neowing można przeczytać m.in. o elementach kreskówkowych w stylu graffiti, które będzie pojawiać się na ekranie gry zarówno podczas przerywników filmowych jak również podczas właściwych wyścigów. Dwa poniżej zaprezentowane screeny pokazują również mocno stylizowane postacie poboczne, również jak żywcem wzięte z animowanych produkcji wideo. Nie zabraknie również bardzo rozbudowanej personalizacji samochodów, wyścigach ulicznych (podczas których będziemy także uciekać przed policją). Opis wyraźnie sygnalizuje możliwość nie tylko gry solo, ale również w formie multi np. ze znajomymi, którymi dodatkowo będziemy mogli chwalić się zdobytymi elementami do personalizacji maszyn.

Dalsza część opisu zdradza, że ważną rolę w grze odegra również ścieżka dźwiękowa. Electronic Arts oraz Criterion stawiają przede wszystkim na hip-hopowe motywy. Do Need for Speed Unbound wykorzystano współpracę ze znanym raperem A$AP Rocky. Według zapowiedzi z japońskiego sklepu, Need for Speed Unbound zadebiutuje 2 grudnia (piątek) i wszystko wskazuje na to, że EA faktycznie przymierza się do debiutu na początku ostatniego miesiąca roku. Wyścigi na pewno zadebiutują na PC oraz konsolach Xbox Series i PlayStation 5. Kwestia starej generacji pozostaje wciąż niepotwierdzona.

Źródło: Twitter @gematsu, Neowing