Need for Speed: Unbound - godny zaufania insider zdradza, że zagramy jeszcze przed Bożym Narodzeniem

Już w kwietniu tego roku dziennikarz Jeff Grub sugerował, że nowa gra z serii Need for Speed zadebiutuje jeszcze w listopadzie tego roku. Jednak jak dotąd Electronic Arts nie pisnęło na ten temat ani słówka. Od czego mamy jednak przecieki? I tak, dziś do sieci trafiły kolejne nieoficjalne, choć wiarygodne doniesienia o nowym Need For Speedzie. Branżowy insider, Tom Henderson, nie tylko potwierdza wcześniejsze plotki o nadchodzącej premierze, ale zdradza także podtytuł nowej gry. Będzie on brzmiał - Unbound.

W Need for Speed: Unbound mamy zagrać już 4 grudnia tego roku. Według dotychczasowych wieści, miasto po którym będziemy poruszać się w grze ma przypominać Chicago.

Ostatnia wydana część gier wyścigowych spod znaku Need for Speed to gra o tytule Heat, która zadebiutowała w 2019 roku z rąk EA Gothenburg / Ghost Games. Później marka trafiła ponownie w ręce studia Criterion, które miało przygotować nową "ścigałkę" do premiery w 2021 roku. Niestety w międzyczasie deweloperzy ze studia Criterion Games zostali oddelegowani do pomocy przy tworzeniu Battlefielda 2042. Po premierze strzelanki, twórcy ponownie mogli skupić się na pracach nad nowym Need for Speed.

Jak widać, z nowym "Speedem" było twórcom trochę nie po drodze. Może właśnie dlatego (nic nie było do końca pewne) jak dotąd nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych konkretów ze strony samego Electronic Arts. Jak twierdzi jednak Tom Henderson, nowy NFS pojawi się na PC oraz konsolach nowej generacji już 2 grudnia tego roku. Potwierdza też wcześniejsze doniesienia Jeffa Gruba informując, że pierwotnie premiera szykowana była rzeczywiście na 4 listopada. Mówi się, że oficjalna zapowiedź może pojawić się już na początku października, wraz ze zwiastunem.

