Recenzja Navitel R99 4K. Niewielka kamera samochodowa 4K z opcją Full HD 120 kl/s, która powiadamia o fotoradarach

Zapraszam do testu kolejnego wideorejestratora na łamach PurePC. Tym razem jest to produkt polskiej firmy Navitel, a dokładnie rzecz ujmując jeden z ich topowych modeli Navitel R99 4K. To nowość na rynku i całkiem ciekawa propozycja o sporych możliwościach. Klasycznie przyjrzę się jej konstrukcji, aplikacji mobilnej oraz przede wszystkim jakości filmów, jakie ta kamera samochodowa nagrywa w dzień i w nocy. Warto zaznaczyć, że oprócz podstawowej rozdzielczości 4K UHD dostępny jest też np. tryb Full HD w aż 120 kl/s. To całkiem interesująca opcja, potencjalnie dająca większą szansę na zarejestrowanie numeru rejestracyjnego lub innych drobnych szczegółów, nawet przy wyższych prędkościach.

Autor: Tomasz Duda

Kamera samochodowa to sprzęt często kupowany z jakiejś jednej, konkretnej okazji. Dobrą motywacją do kupna wideorejestratora może być np. dłuższy wyjazd samochodem albo nauczka po kolizji, w której pojawiły się jakieś wątpliwości i bez kamery nie było możliwości udowodnienia swojej niewinności. Znam kilka osób, które uważały, że kamera nagrywająca jazdę nie jest im potrzebna, ale przekonały się do zakupu po niefortunnej stłuczce albo przed rozpoczęciem kilkunastodniowego tournée samochodem po Polsce, lub Europie, choć nie w każdym kraju wideorejestrator jest dozwolony (np. w Austrii i Portugalii nie jest, a inne kraje mają spore ograniczenia). Natomiast realia są takie, że nie kupujemy kamery do samochodu tylko na jeden wyjazd. Gdy już ją mamy, to jeździmy z nią cały czas, aby w razie czego dysponować jakimś materiałem dowodowym. Osobiście znam kogoś, komu kierowca wjechał w samochód, a potem uciekł, ale został nagrany na kamerze. Warto jednak upewnić się, że wybieramy wideorejestrator, który faktycznie spełni nasze oczekiwania. Sprawdźmy zatem, co takiego oferuje Navitel R99 4K.

Kamera samochodowa Navitel R99 4K jak sama nazwa wskazuje, oferuje nagrywanie filmów 4K, ale co ciekawe ma też opcję rejestrowania wideo w Full HD 120 kl/s. Ma dokładny GPS, łączy się z aplikacją na telefonie przez Wi-Fi, może powiadamiać o fotoradarach oraz umożliwia podłączenie opcjonalnej kamery tylnej. Przykładowe nagrania w dzień i w nocy znajdziesz w tej recenzji.

Już z samej nazwy można wywnioskować, że ta kamera samochodowa nagrywa wideo w rozdzielczości 4K, co czasami może być dużą zaletą, bo więcej pikseli może zwiększyć szansę na odczytanie drobnych napisów, znaków lub tablic. Jednak rozdzielczość 2160p wiąże się tutaj z płynnością 30 kl/s, która jest w zupełności wystarczająca, ale warto podkreślić, że jest też możliwość podniesienia płynności do 60 kl/s przy 1440p, a nawet do 120 kl/s przy Full HD (1080p). Ta ostatnia opcja zapewni gorszą szczegółowość ogólną, ale może zdecydowanie zwiększyć szansę na odczytanie numerów tablic przy wysokich prędkościach. Ponadto kamera ma moduł Wi-Fi do łączności ze smartfonem. Dzięki darmowej aplikacji mobilnej można przeglądać pliki na telefonie i pobierać je do pamięci oraz udostępniać. Nie zabrakło też odbiornika GPS, który pozwala rejestrować na filmie dane geolokalizacyjne oraz (opcjonalnie) również prędkość pojazdu. Dodam, że moduł GPS nie jest wbudowany w obudowę kamery, lecz w uchwyt, który przyklejamy do szyby w samochodzie. Zaletą jest też to, że Navitel R99 4K ma zarówno wyświetlacz dotykowy IPS LCD, jak i klasyczne przyciski, więc podstawowe czynności, takie jak zabezpieczanie nagrań lub wyłączanie/włączanie mikrofonu można wykonać na dwa sposoby. Sam wyświetlacz ma przekątną 3,18 cala i oferuje dobrą jakość obrazu oraz szerokie kąty widzenia. Może on prezentować obraz z kamery przedniej i tylnej, bo Navitel R99 4K ma też opcję podłączenia dodatkowego, tylnego modułu. Jest on dodatkowo płatny, ale kosztuje 99 zł, więc koszt nie jest bardzo duży.

Navitel R99 4K 70mai A510 Wielkość ekranu 3,18" IPS LCD 2" IPS LCD Rozdzielczość nagrywania 4096x2160 px @ 30 FPS

2560 x 1440 px @ 60 FPS

2560 x 1440 px @ 30 FPS

1920 x 1080 px @ 120 FPS

1920 x 1080 px @ 60 PFS 2592 x 1944 px @30 FPS

2560 x 1440 px @30 FPS

1920 x 1080 px @60 FPS Sensor optyczny Sony STARVIS IMX415 4K Sony STARVIS IMX675 Przysłona f/1,75 f/1,8 Format nagrywania .MP4 .MP4 Kąt widzenia optyki 140 stopni 140 stopni Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Wi-Fi Tak Tak Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, do 256 GB Tak, do 256 GB Pojemność baterii brak / superkondensator 2,5F 500 mAh Wymiary (mm) 98 x 41 x 38 mm 83 x 61 x 38 mm Tryb parkingowy Tak, po podłączeniu Navitel Smart Box Max Tak, po podłączeniu 70mai 4G Hardware Kit (UP04) Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak Tak Gniazdo zasilania USB-C USB-C Inne Powiadamianie o zbliżaniu się do fotoradarów, wsparcie dla tylnej kamery, automatyczne uruchomienie Czujnik ruchu, funkcje asystenta kierowcy ADAS, wsparcie dla tylnej kamery. automatyczne uruchomienie Cena 599 zł 549 zł / Dual Set 649 zł

Wideorejestrator wyposażony jest w 7-soczewkowy obiektyw z filtrem IR, o jasności f/1,75 i kącie widzenia 140 stopni, a za przechwytywanie obrazu odpowiedzialny jest sensor światłoczuły Sony Starvis IMX415. Natomiast przetwarzanie sygnału z niego jest wykonywane przez procesor Novatek NT96670. Oczywiście zapis plików wideo MP4 może odbywać się w pętli (starsze są nadpisywane przez nowe po zapełnieniu karty pamięci microSD - do 256 GB). Ciekawą funkcją jest możliwość wyświetlania na ekranie nie tylko dużej i czytelnej informacji o aktualnej prędkości i czasie/dacie, ale także powiadomień o zbliżaniu się do fotoradaru, buspasa czy niebezpiecznego odcinka drogi. Tak, tryb parkingowy również jest, ale wymaga modułu stałego zasilania Navitel Smart Box Max (69 zł). Kamera nie jest zasilana przez akumulator, lecz przez superkondensator, który znacznie lepiej znosi wysokie i niskie temperatury i ma znacznie dłuższą żywotność. Producent oferuje 24 miesiące gwarancji na ten wideorejestrator, a oficjalna cena to 599 zł. Warto zaznaczyć, że wraz z kamerą użytkownik otrzymuje roczną licencję na nawigację samochodową Navitel Navigator. Oprócz tego jest jeszcze jedna, bezpłatna aplikacja na komputery, dzięki której można szybko przejrzeć nagrania z kamery, wraz z lokalizacją na mapie oraz wykresem prędkości. Nosi ona nazwę Navitel DVR Player. Przejdźmy zatem do konkretów, zaczynając od opisu samej konstrukcji oraz zawartości opakowania.