70mai A510 - recenzja wideorejestratora z przetwornikiem Sony STARVIS 2 IMX675. Doskonały obraz nawet przy słabym oświetleniu

W ostatnich latach wideorejestratory samochodowe cieszą się coraz większą popularnością. Absolutnie nie można się temu dziwić - w sieci nietrudno znaleźć setki, a nawet tysiące nagrań z mrożącymi krew w żyłach sytuacjami drogowymi, które nie tylko przestrzegają przed tym, co może stać się w czasie np. zwykłej podróży do pracy, ale i uzmysławiają, że jak ważne jest posiadanie kamerki. W razie nieprzyjemności sprawa może zostać szybko i skutecznie rozwiązana, o czym zresztą przekonał się już niejeden kierowca. Pytanie tylko, jakie modele należy brać pod uwagę? Jakie elementy specyfikacji są najważniejsze? Tego typu pytania nie mogą zaskakiwać - w końcu sklepach znaleźć można dziś mnóstwo produktów z różnych półek cenowych i niełatwo się w tym wszystkim zagubić...

Autor: Piotr Piwowarczyk

Najnowsza propozycja od firmy 70mai ma przekonać do siebie zarówno tych, którzy chcieliby jedynie zabezpieczyć się na wypadek stresowych sytuacji na drodze, jak równie również tych kierowców, którzy po prostu liczą na jak najlepszą jakość obrazu i kilka pomocnych funkcji. Nowa kamera samochodowa A510 raczej nie jest przedstawiana jako model z najwyższej półki cenowej - to następca bardzo popularnego modelu A500s, który chwalony jest za elegancki wygląd i liczne zaawansowane funkcje. Mimo wszystko istnieją cechy charakterystyczne, dzięki którym nowy produkt porównywać można z najdroższymi wideorejestratorami dostępnymi w sklepach. Omówmy sobie jego specyfikację krok po kroku.

70mai A510 to następca bardzo popularnego modelu A500s. Nowy wideorejestrator wyróżnia się przede wszystkim nowym przetwornikiem obrazu Sony STARVIS 2 IMX675, który powinien zagwarantować znakomitą jakość nagrań.

Wideorejestrator 70mai A510 wizualnie przypomina dotychczasowe produkty od tego producenta. Produkt został wyposażony w 2-calowy ekran IPS. Główną rolę odgrywa tutaj przetwornik Sony STARVIS 2 IMX675 zapewniający technologię HDR, a także specjalny algorytm 70mai Night Owl Vision, który może być szczególnie użyteczna podczas nagrań nocnych. Całość ma oferować 5-megapikselowy obraz o maksymalnej jakości 1944p w 30 klatkach na sekundę, choć dostępne są też inne ustawienia, w tym tryb zapewniający płynność 60 FPS. Istotną zaletą ma być także obsługa dwóch kanałów wzmocniona algorytmem MaiColor Vivid+ Solution. Urządzenie posiada również przydatne funkcje ADAS, jak również moduły GPS oraz Wi-Fi. Kamera wyróżnia się też akumulatorem o pojemności 500 mAh, slotem na kartę pamięci microSD (do 256 GB) oraz gniazdem USB-C.

70mai A510 70mai 4K A810 Wielkość ekranu 2" IPS 3" IPS Rozdzielczość nagrywania 2592x1944@30 FPS HDR

2560x1440@30 FPS HDR

1920x1080@60 FPS 3840x2160@30 FPS

1920x1080@60 FPS

1920x1080@30 FPS HDR Sensor optyczny Sony STARVIS 2 IMX675 Sony STARVIS 2 IMX678 Przysłona f/1.8 f/1.8 Format nagrywania .MP4 (H.265 lub H.264) .MP4 (H.265 lub H.264) Kąt widzenia optyki 140° 150° Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Wi-Fi Tak Tak Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, od 32 do 256 GB Tak, od 32 do 256 GB Pojemność baterii 500 mAh 500 mAh Wymiary (mm) 83 x 60,5 x 37,9 87 x 59 x 35 Tryb parkingowy Tak, dostępny przy użyciu 4G Hardware Kit (UP04) Tak, dostępny przy użyciu 4G Hardware Kit (UP04) Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Gniazdo zasilania USB-C USB-C Inne Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, funkcje asystenta kierowcy ADAS, obsługa za pomocą oprogramowania, obsługa dodatkowych kamer Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, funkcje asystenta kierowcy ADAS, obsługa za pomocą oprogramowania, obsługa dodatkowych kamer Cena 549 zł / Dual Set 649 zł 849 zł / Dual Set 949 zł

A co z trybami parkingowymi? O tym również nie zapomniano, aczkolwiek by skorzystać ze wszystkich funkcji tego typu, konieczny jest dodatkowy adapter 4G Hardware Kit (UP04) - za jego pomocą możliwa ma być właściwie nieprzerwana komunikacja z pojazdem. Warto też dodać, że w pudełku z testowaną kamerą znajduje się kamerka tylna RC11 wyposażona w przetwornik GC2053, która ma zapewniać jakość wideo Full HD w 25 klatkach na sekundę. Cały zestaw sprawia zatem wrażenie kompletnego systemu zabezpieczenia każdego kierowcy. Wyceniono go na 649 zł, aczkolwiek można zakupić też samą kamerę za 549 zł. Tyle teorii - czas przejść do praktycznego testu omawianego wideorejestratora. Sprawdźmy więc, co znajduje się w zestawie sprzedażowym, jak przebiega konfiguracja kamery i jak ostatecznie prezentują się nagrania o różnej porze dnia.

Recenzja została przygotowana na zlecenie firmy 70mai