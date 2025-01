Jaki launcher do Androida wybrać? Oto kilka szybkich, funkcjonalnych i darmowych nakładek, które zmienią wygląd systemu

Wśród wielu osób krąży takie przekonanie, że wszystkie współczesne smartfony są do siebie podobne. Jeśli patrzeć tylko na ich fizyczny wygląd, to w zasadzie trudno się z tym nie zgodzić. Większość klasycznych telefonów ma bardzo zbliżoną formę, a te składane nadal nie zdobyły dużej popularności oraz przez niektóre osoby są całkowicie odrzucane, ze względu na ich większą grubość po złożeniu. Systemy operacyjne też w zasadzie są tylko dwa: Android i iOS, jednak jeśli się przyjrzymy bliżej pierwszemu z nich, to zauważymy, że niemal każdy producent modyfikuje go według własnego uznania, wzbogacając o często bardzo rozbudowane i funkcjonalne interfejsy graficzne, czyli tak zwane nakładki. A przecież na tym nie koniec, bo dostępne są jeszcze niezależne modyfikacje Androida, czyli tak zwane custom ROM’y. Na szczęście po zakupie smartfonu nie musimy być zdani na łaskę lub niełaskę danej nakładki. Możemy do pewnego stopnia zmienić wygląd Androida, instalując tzw. launcher.

Autor: Tomasz Duda

Zapewne zdecydowanej większości z Was nie trzeba tłumaczyć co to jest launcher do Androida. Natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, najprostsze wytłumaczenie będzie takie: launcher to program, który pozwala zmienić wygląd, funkcjonalność i zachowanie systemu Android, w stosunku do fabrycznego interfejsu. Z doświadczenia wiem, że większość ludzi instaluje go głównie z pierwszego powodu, czyli wtedy, gdy znudził im się już wygląd systemu w smartfonie i potrzebują pewnego powiewu świeżości. Drugi powód też jest istotny, bo faktycznie różne launchery mogą oferować inne funkcje, co w połączeniu z odmiennym wyglądem może zapewnić dodatkową motywację do ich instalacji. Natomiast zmienione zachowanie nowego launchera może być zaletą, ale nie musi. Z jednej strony większość osób raczej nie lubi przyzwyczajać się do innego sposobu obsługi, ale czasami dużym bonusem jest szybsze działanie telefonu. Niektóre launchery są lżejsze i czasami nawet lepiej zoptymalizowane od nakładek standardowych, co może dać odczuwalne polepszenie komfortu obsługi, głównie starszych lub słabszych smartfonów. Jaki zatem launcher wybrać dla siebie? Wybór jest ogromny, a wiele zależy od indywidualnych preferencji. Poniżej umieściłem kilka, które mogą Wam się spodobać lub wyróżniają się jakąś cechą (np. są szybkie). Rzecz jasna wrzucajcie też w komentarzach własne propozycje. Im więcej rekomendacji, tym lepiej.

Zmiana launchera w Androidzie może nie tylko odświeżyć wygląd i przywrócić frajdę z jego używania, ale też niekiedy przyspieszyć działanie telefonu. Wybrałem 5 interesujących launcherów, zarówno lekkich, jak i bardzo funkcjonalnych. Zachęcam też do polecania własnych propozycji.

Niagara Launcher

Na wierzchu absolutny minimalizm, ale pod spodem sporo opcji konfiguracyjnych. Na początku byłem sceptyczny, bo Niagara Launcher wydawał mi się ekstremalnie dziwny i wymusił zupełnie inny sposób obsługi interfejsu, ale jak się okazuje: im dalej w las, tym robi się ciekawiej. Obecnie uważam, że to jeden z bardziej interesujących launcherów, ale żeby go docenić, trzeba poświęcić przynajmniej kilka dni na oswojenie się z nim (niestety w pierwszych minutach ma się ochotę uciec z krzykiem). Podczas wstępnej konfiguracji wybierasz listę ulubionych aplikacji, pojawią się one na pulpicie, ale nie w postaci zwykłych, oddzielnych ikon, lecz w czymś na kształt dużego widżetu. Przesuwając palec z lewej do prawej strony na konkretnej aplikacji, otworzysz menu podręczne, co pozwoli np. szybko napisać e-mail, otworzyć nową kartę w przeglądarce internetowej, napisać notatkę itp. Wszystko zależy od danego programu. Jeśli z kolei przytrzymasz palec na apce, to wyświetlisz dodatkowe opcje. Możesz np. edytować ulubione lub ukryć wskazany program w “szufladzie” aplikacji. Po prawej stronie od aplikacji wyświetla się w pionie alfabet - po dotknięciu palcem wybranej litery wyświetlą się aplikacje zaczynające się właśnie od tej litery, a po puszczeniu przejdziesz do pełnej listy aplikacji.

Przydatny jest też konfigurowalny przycisk “+” widoczny w pobliżu prawego dolnego narożnika ekranu. Możesz dodać do niego wybraną akcję. Przykładowo dotknięcie otworzy daną funkcję lub aplikację, a przesunięcie inną. Trzeba jednak dodać, że drugi z tych gestów (oraz garść innych opcji) odblokowany jest dopiero w wersji płatnej, za około 60 zł przy jednorazowym zakupie lub 20 zł za rok w subskrypcji. Podstawowa funkcjonalność jest jednak darmowa. Gest od dołu ekranu ku górze wyświetli wyszukiwarkę. Ciekawe jest też to, że Niagara Launcher nie oferuje dodatkowych pulpitów, bo w zasadzie cała obsługa koncentruje się na szybkich gestach na ekranie głównym. Launcher ma jednak szereg własnych ustawień: możliwość zmiany pakietu ikon, ich kształtu i rozmiaru, czcionki, motywu, integracja z Sesame Shortcuts i dynamicznymi tapetami KWLP, gesty i inne. To jeden z tych programów uruchamiających, które dają się polubić dopiero po pewnym czasie, ale odwdzięcza się lekkością, sprawnym działaniem i szybką obsługą.

Hyperion Launcher

Hyperion Launcher utrzymany jest w bardzo minimalistycznym stylu, który na pierwszy rzut oka przypomina czystego Androida, choć w jeszcze bardziej okrojonej wersji (spokojnie, opcji nie brakuje, ale o tym za moment). Na dole ekranu mamy pasek wyszukiwarki, powyżej pasek systemowy (dock) z podstawowymi ikonami aplikacji. Co ciekawe sam dock może mieć mieścić jednocześnie do ośmiu ikon (pomniejszają się one automatycznie) oraz do pięciu stron, czyli łącznie 40 skrótów. Przytrzymanie palca w wolnym miejscu na pulpicie klasycznie pokazuje menu podręczne, ale jest ono konfigurowalne, więc można dodawać lub odejmować wybrane elementy. Pulpitów może być kilka, nie ma z tym żadnego problemu. Panel wiadomości Google jest możliwy do zintegrowania, ale dopiero po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki.

Gest palcem z dołu do góry wyświetlacza powoduje wysunięcie “szuflady” z aplikacjami. Wygląda ona klasycznie, niemal identycznie jak w czystym Androidzie, choć zawiera standardowo więcej aplikacji (ikony są mniejsze). Zdecydowanie więcej opcji znajdziemy w ustawieniach launchera, problem tylko w tym, że w wersji bezpłatnej skorzystać można tylko z części z nich, reszta wymaga kupna wersji rozszerzonej (jednorazowa płatność). Zmienić można kolorystykę, sporo rzeczy odnoszących się do ikon, typografię, skonfigurować interfejs (wszystko to oddzielnie dla pulpitu, dolnego paska skrótów, szuflady aplikacji i folderów), siatkę ikon aplikacji, dostępne są gesty jednym i dwoma palcami, animacje i integracja z Sesame Shortcuts. Hyperion Launcher jest lekki i szybki. Będzie dobrym wyborem dla osób szukających konfigurowalnego interfejsu zbliżonego do czystego Androida. Nada się na słabsze smartfony i nie tylko.

Microsoft Launcher

Ładny, uporządkowany, funkcjonalny i wystarczająco szybki. Microsoft Launcher to jeden z bardziej interesujących programów tego typu, dostępny od lat i w tej chwili już dość dobrze rozwinięty oraz dopracowany. Polecam go zwłaszcza osobom, które lubią (lub z jakiegoś powodu muszą) korzystać z chmury Microsoft. Wiele funkcji jest tutaj zsynchronizowanych z kontem użytkownika MS, co ma swoje uzasadnienie, bo wysuwając panel “kanału informacyjnego” po lewej stronie od pulpitu głównego, można od razu zobaczyć nadchodzące wydarzenia w kalendarzu, sprawdzić listę rzeczy do zrobienia, wyświetlić zsynchronizowane z kontem notatki (lub napisać nową), otworzyć ostatnie dokumenty z usługi Office itp. Login Microsoft nie jest konieczny, ale zdecydowanie zalecany.

Pulpit jest raczej minimalistyczny, schludny i dość nowoczesny. Przesuwając palcem w górę na pulpicie, wyświetlimy wszystkie aplikacje, na atrakcyjnym, rozmytym tle. Jeśli to samo zrobimy na dolnym pasku, to pokaże się pasek ulubionych programów (2 lub 3 rzędy ikon). Pasek wyszukiwania wzbogacony jest o ikonę Bing kierującą do “czatbota”, który dość sensownie odpowiada na pytania po polsku. Launcher ma funkcję automatycznej zmiany tapety, a w jego ustawieniach znajdziemy garść przydatnych opcji. Dostępny jest m.in. ciemny i jasny motyw graficzny, zmiana przezroczystości, rozmyć, kolorów, układu i rozmiaru ikon oraz kształtu folderów, 10 różnych gestów (w tym podwójne dotknięcie, aby wybudzić lub zablokować telefon), zmiana sortowania aplikacji i inne. Działają też podstawowe gesty, takie jak przesunięcie palcem od krawędzi bocznej, by cofnąć. Na moim smartfonie klasy średniej Google Pixel 6a Microsoft Launcher, który ma 6 GB RAM, działał bardzo sprawnie i szybko. Poza pierwszymi chwilami po instalacji nie było widać, aby jakiś ekran, menu lub funkcja ładowały się zbyt długo.

Nova Launcher

Takie zestawienie, jak to, nie może obyć się bez jednego z najbardziej znanych i lubianych programów uruchamiających, czyli Nova Launcher. Jest on jeszcze szybszy od Microsoft Launchera, a ja zaliczam go wręcz do najszybszych popularnych launcherów dostępnych w Sklepie Play. W moim odczuciu jest też lepiej zoptymalizowany, choć na pierwszy rzut oka może się wydawać uboższy w funkcje. Przede wszystkim chodzi o to, że w porównaniu do powyższego nie ma wszystkich tych widżetów i opcji, które synchronizują się z kontem użytkownika Microsoft. Pod względem wyglądu króluje tutaj minimalizm i prostota, ale wszystko utrzymane jest w atrakcyjnym, nowoczesnym, przyjemnym dla oczu stylu. Standardowo aktywny jest w zasadzie tylko pulpit główny, bez żadnych dodatkowych paneli bocznych (brak Google Discover i wspomnianego ekranu z widżetami, takimi jak w powyższym launcherze Microsoft).

Pasek wyszukiwania standardowo korzysta z usługi DuckDuckGo i wzbogacony jest o informację o pogodzie, od AccuWeather oraz datę / kalendarz. Można też dołożyć do niego inne przyciski, choćby skrót do Sklepu Play lub Obiektywu Google. Innymi słowy, sam pasek wyszukiwania jest tak funkcjonalny, że może zastąpić kilka innych ikon oraz widżetów, zyskujemy więc wolne miejsce na wyświetlaczu. Nova Launcher ma też dziesiątki własnych ustawień. Rozmieszczenie i skalowanie ikon, odstępy, animacje, orientacja ekranu, przezroczystość, wygląd folderów, motyw ciemny i jasny (nawet oddzielny dla folderów, pasków, okien), integracja ze skrótami Sesame Shortcuts i znacznie więcej. Zmienić można tutaj bardzo wiele, nawet styl i zawartość menu kontekstowego. Możliwe jest choćby dołożenie przycisku, który zapisuje plik instalacyjny APK wskazanej aplikacji. Warto jednak zaznaczyć, że Nova Launcher w wersji darmowej nie ma wszystkich funkcji. Brakuje przede wszystkim możliwości wyświetlania znaczników powiadomień na ikonach, a także zaawansowanej obsługi gestów. Jeśli komuś na tym zależy, to dokupić należy wersję Nova Launcher Prime.

Lynx Launcher

Lynx Launcher to bardzo prosta nakładka graficzna. Ujmując rzecz szczerze: jest na tyle uboga we wszelkie wodotryski, że polecić można ją w zasadzie tylko jednej grupie osób - tej, która nastawiona jest głównie na szybkość działania i prostotę obsługi. Pod względem funkcjonalności zdecydowanie nie należy do liderów, ale rekompensuje to lekkością i dość szybkim działaniem. Po zainstalowaniu zajmowała w moim smartfonie około 7 MB pamięci. Co tak naprawdę oferuje? Przede wszystkim nietypowym podejściem do ergonomii. Otóż dolny pasek systemowy, ze skrótami do aplikacji przeniesiony jest na bok ekranu, dzięki czemu można łatwiej dosięgnąć ikon podczas obsługi jedną dłonią. Ponadto inaczej rozwiązana została kwestia pulpitów.

Są one przełączane gestem w pionie, a nie w poziomie: innymi słowy dodatkowy pulpit umieszczony jest pod pierwszym, a nie obok niego. Przesunięcie palcem z lewej do prawej wyświetla panel najczęściej używanych aplikacji i kontaktów, a z prawej do lewej wysuwa “szufladę” ze wszystkimi aplikacjami. Z kolei ruch z góry na dół aktywuje wyszukiwarkę. Największą wadą Lynx Launchera jest niemal zerowa konfigurowalność. Możesz dodać widżety, zmienić tapetę itp, ale interfejs masz właściwie taki, jaki Ci oferują. Nie możesz zmienić nic (albo ja nie znalazłem żadnego miejsca, w którym umieszczone byłyby takie opcje). Słowem: Lynx Launcher jest… specyficzny. Szybki i minimalistyczny, ale w zasadzie nic więcej. Może spisać się nieźle na starszych smartfonach.