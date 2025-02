Najlepiej sprzedające się smartfony w Q3 2024. Kto tym razem stanął na podium rankingu? Dominują dwie firmy

Firma Counterpoint Technology Market Research od dłuższego czasu zapewnia raporty sprzedaży różnych urządzeń, a jednymi z nich są tytułowe smartfony. Statystyki pokazują, że Apple niezmiennie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród użytkowników, ale wskazują też na dalszą zmianę trendu - chętniej wybierane są droższe modele tej firmy. Na kolejnych miejscach w rankingu TOP10 króluje Samsung, a po raz pierwszy od wielu lat w trzecim kw. znalazł się model z serii S.

Najnowsze statystyki sprzedaży smartfonów, które obejmują okres trzech miesięcy, nie pozostawiają złudzeń - firma Apple wciąż cieszy się największą popularnością. Raport daje nam wgląd także do innych aspektów.



Apple iPhone 15 Pro i Pro Max

Pierwsze trzy miejsca w rankingu bestsellerów z trzeciego kwartału 2024 roku na rynku smartfonów zajmują modele od firmy Apple i to z serii iPhone 15. Sprzedaż droższych odsłon, takich jak Apple iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max staje się coraz lepsza, choć zmianę w tym kierunku można było zaobserwować już nieco wcześniej (ta tendencja zdaje się wciąż pogłębiać). Według danych od Counterpoint "w pierwszym i trzecim kwartale [2024 roku] połowę całkowitej sprzedaży iPhone'ów stanowiły modele z linii Pro". Następne cztery miejsca należą do Samsunga, choć w tym przypadku niemal wszystkie urządzenia z tych pozycji zaliczają się do budżetowej półki (za wyjątek można uznać wariant Samsung Galaxy A35 5G).

Warto podkreślić, że po raz pierwszy od 6 lat w rankingu TOP10 z trzeciego kwartału pojawił się model Samsunga z serii S, a dokładniej Galaxy S24. Co więcej, ta edycja w dwóch poprzednich kwartałach również znalazła swoje miejsce w zestawieniu. Firma Counterpoint wskazuje na to, że taka sytuacja związana jest z marketingiem skupiającym się na możliwościach AI. Bardzo dobrą sprzedaż zanotował także tani model Redmi 13C 4G (w tym samym kwartale, ale w poprzednim roku na identycznym, dziewiątym miejscu, uplasowała się wersja Redmi 12C 4G). Ranking nie jest więc zbyt zaskakujący, ale i tak daje nam wgląd w to, czym kierują się użytkownicy podczas zakupu smartfona. Wszystkie dziesięć modeli z zestawienia przełożyło się na 19% z całej sprzedaży smartfonów w tym okresie.



Samsung A15 (4G i 5G)

Źródło: Counterpoint, Freepik, Miniaturka mobilna: Pixabay (qimono)