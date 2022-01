Na rynku debiutują wreszcie wysoko taktowane moduły RAM DDR5 z niskimi opóźnieniami. Ich ceny są jednak bardzo, bardzo wysokie

Procesory Intel Alder Lake-S zaserwowały nam sporo nowości - litografia 10 nm, gniazdo LGA 1700; architektura big.LITTLE łącząca duże, wysokowydajne rdzenie z małymi, energooszczędnymi; obsługa interfejsu PCI Express 5.0 oraz wsparcie modułów RAM DDR5. Większość z wymienionych przełożyło się na zauważalny skok wydajności, a sporo do powiedzenia mają tutaj właśnie pamięci nowej generacji. Nowe moduły są już na start zdecydowanie wyżej taktowane niż nawet najwydajniejsze propozycje w standardzie DDR4. Pierwsze modele charakteryzowały się jednak bardzo wysokimi opóźnienia. Powoli się to jednak zmienia, a dowodem na to jest najnowsza propozycja od firmy G.SKILL z zegarem 6400 MHz przy CL 32.

Pamięci G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 32GB pojawiły się już w sklepach. Cena? 3399 złotych za wersję z kolorowym podświetleniem.

Tajwański lider na rynku pamięci RAM poinformował o kolejnym rozszerzeniu swojej oferty. G.SKILL zaprezentował moduły Trident Z5 (RGB), które pracują z efektywnym taktowaniem 6400 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 32-39-39-102 i Command Rate 2T oraz napięciu 1,4 V. Mowa o zestawie składającym się z dwóch modułów o łącznej pojemności 32 GB (2x 16 GB). Stabilność pracy potwierdzona została w teście MemTest Pro 4.0 na platformie składającej się z procesora Intel Core i7-12700K oraz płyty głównej ASUS ROG Maximus Z690 Hero.

Nowe modele z serii G.SKILL Trident Z5 dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym i srebrnym oraz w wersji z lub bez podświetlenia RGB LED. Trafiły one już do pierwszych sklepów, w Polsce zestaw z podświetleniem kosztuje zawrotne 3399 złotych. To dużo nawet jak na moduły DDR5, które przyzwyczaiły nas już do wysokich cen, ale z drugiej strony specyfikacja jest naprawdę topowa, a dostępność pamięci nowej generacji nadal niewielka. Tak czy siak zwykły śmiertelnik wyjdzie lepiej na postawieniu na płytę główną dedykowaną starszym i tańszym modułom DDR4, które również obsługiwane są przez procesory Intel Alder Lake.

Źródło: G.SKILL