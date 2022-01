Pamięci RAM nowej generacji rozwijają skrzydła? Moduły G.SKILL DDR5 ustanawiają rekord w podkręcaniu z wartością 8888 MHz

Procesory 12. generacji od Intela zaoferowały nam sporo nowości - litografia 10 nanometrów; architektura big.LITTLE; obsługa interfejsu PCI Express 5.0 oraz modułów RAM DDR5. To zwłaszcza ostatnie z wymienionych wzbudziło sporo kontrowersji. Co prawda nadzieje związane ze skokiem wydajności były spore, ale ceny i dostępność nowych pamięci nadal pozostawiają wiele do życzenia. Skąd jednak większa wydajność? Między innymi za sprawą wyższych taktowań. Te oczywiście wraz z rozwojem technologii będą cały czas rosnąć, ale już teraz mowa o zawrotnych wartościach przekraczających możliwości starszego DDR4. Propozycja DDR5 od firmy G.SKILL podkręcona została do 8888 MHz, ustanawiając kolejny rekord świata.

Model G.SKILL Trident Z5 podkręcony został właśnie do zawrotnych 8888 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 88. Wymagało to użycia ciekłego azotu.

G.SKILL poinformował dzisiaj, że padł kolejny rekord świata w podkręcaniu z wykorzystaniem ich modułów RAM. Mowa o overclockerze z Hong Kongu o pseudonimie "lupin_no_musume" oraz platformie składającej się z procesora Intel Core i9-12900K; płyty głównej ASUS ROG Maximus Z690 APEX oraz modułów RAM G.SKILL Trident Z5 (1x 16 GB). Całość pracująca pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 10. Oczywiście jak to w przypadku ekstremalnego OC konieczne było zastosowanie chłodzenia ciekłym azotem (LN2) oraz wyłączenie części rdzeni w procesorze, który finalnie pracował z 4 rdzeniami oraz 8 wątkami.

Pozwoliło to na osiągnięcie 4444 MHz, czyli 8888 MHz efektywnie przy opóźnieniach rzędu CL 88-88-88-88-127 i Commant Rate 2T. Użyte napięcie nie zostało zdradzone. Tak czy siak cały proces uwieczniono na filmie dostępnym poniżej oraz dostępne jest potwierdzenie przez CPU-Z i wpis w bazie HWBot. Oczywiście ze względu na chłodzenie ciekłym azotem taki wynik pozostaje nadal poza zasięgiem zwykłego użytkownika, ale pokazuje nam jaki potencjał drzemie w pamięciach DDR5 i jakich taktowań możemy spodziewać się w sklepach w przyszłości.

Źródło: G.SKILL, 林大餅Bing,