AMD Ryzen Accelerated Memory Profile ma być standardem dla pamięci RAM DDR5. Czerwoni rzucają wyzwanie profilom Intel XMP

Niezależnie od tego czy ktoś woli procesory od Intela, czy od AMD trzeba obiektywnie przyznać, że 12. generacja od Niebieskich jest zdecydowanie udana. Prócz skoku wydajności zaserwowała ona nam szereg nowości w postaci procesu produkcji w 10 nanometrach; architektury big.LITTLE łączącej duże, wysokowydajne rdzenie z małymi, energooszczędnymi oraz wprowadziła pod domowe strzechy obsługi modułów RAM DRR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Czerwoni jednak długo nie będą pozostawać w tyle i dwa ostatnie zaoferują wraz z procesorami AMD Ryzen 7000 i dedykowanymi im chipsetami z serii 600. Wygląda na to, że dodatkową nowością będzie AMD RAMP, które będzie konkurencją dla profili Intel XMP.

Niemiecka redakcja Computer Base zauważyła w spisie zmian dla aktualizacji 7.17 programu HWiNFO ciekawy wpis. Mowa po pozycji "Added preliminary support of AMD RAMP" (Dodano wstępne wsparcie dla AMD RAMP). Jako, że jego twórca jest również użytkownikiem ich forum postanowili poprosić go o komentarz. AMD RAMP to nic innego jak Ryzen Accelerated Memory Profile, czyli odpowiednik Czerwonych dla Intel XMP 3.0. Te zaś są po prostu profilami obejmującymi zegary, opóźnienia i napięcia dla fabrycznie podkręconych modułów RAM typu DDR5, które wykraczają poza zalecenia standardu JEDEC.

Warto przypomnieć, że to trzecie podejście AMD do tego tematu. W przeszłości oferowane było już A-XMP oraz AMP (AMD Memory Profile), ale oba nie zyskały zbyt dużej popularności. Nie licząc wybranych producentów modułów RAM jak G.SKILL, producenci płyt głównych korzystali albo z intelowskiego XMP, albo oferowali własne rozwiązania - ASUS i DOCP (“Direct Overclocking Profile”) czy GIGABYTE i EOCP (“Extended Overclocking Profile”). A jak będzie tym razem? Wszystko zależy od popularności nadciągających procesorów AMD Ryzen 7000 i dedykowanych im płyt głównych z gniazdem AMD AM5 i chipsetami z serii 600. Tym jednak razem pozycja Czerwonych w segmencie DIY jest dużo lepsza i moim zdaniem mają szanse na sukces.

