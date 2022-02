MSI włącza obsługę instrukcji AVX-512 dla procesorów Alder Lake-S na swoich płytach głównych. Intel może nie być zachwycony

Na początku bieżącego roku pisaliśmy o wyłączeniu obsługi instrukcji AVX-512 dla procesorów Intel Alder Lake-S. Sprawa ta jest dosyć zagmatwana - okazuje się, że AVX-512 to standard teoretycznie obsługiwany przez "duże" rdzenie Golden Cove, jednak problem stanowią tutaj "mniejsze", energooszczędne jednostki Gracemont występujące w czołowych jednostkach, w tym także tych z odblokowanym mnożnikiem. W rezultacie Niebiescy w obawie przed potencjalnymi błędami postanowili wyłączyć obsługę tych instrukcji. Okazuje się jednak, że to nie koniec historii, bowiem niespodziewanie włączenie AVX-512 stało się ponownie możliwe na czołowej płycie głównej od MSI. O co tu właściwie chodzi?

MSI zaktualizowało oprogramowanie płyty głównej MEG Z690 Unify-X i w menu ponownie możemy znaleźć opcję włączenia AVX-512. Pytanie tylko, co na to wszystko Intel?

Wygląda na to, że firma MSI jest niezadowolona z braku obsługi AVX-512 przez ostatnie chipy Intela i wydaje się, że przywrócono dla nich przynajmniej częściowe wsparcie. Jak donosi Xaver Amberger, redaktora Igor's Lab, MSI zaktualizowało oprogramowanie płyty głównej MEG Z690 Unify-X i w menu ponownie możemy znaleźć opcję włączenia AVX-512. Funkcja ta pojawia się konkretnie wraz z BIOS-em A22 i istnieją już testy, które dowodzą, że wszystko działa tak jak należy. W aplikacjach takich jak Y-Cruncher AVX-512 umożliwił procesorowi Alder Lake osiągnięcie znacznie wyższej wydajności przy mniejszym zużyciu energii.

Pytanie tylko, co na to wszystko Intel? Warto przypomnieć, że producent procesorów ostatecznie nakazał wyłączenie obsługi AVX-512 przez swoje ostatnie desktopowe procesory i trudno zakładać, by pozostał on niekonsekwentny w swoich działaniach. Niewykluczone zatem, że niebawem doczekamy się odpowiedzi i powstania zaktualizowane oprogramowanie wykluczające obsługę AVX-512. Koniec końców jednak powtórzę to, co pisałem przed miesiącem - aby uniknąć wyłączenia AVX-512, wystarczy tylko nie aktualizować BIOS-u lub mieć zainstalowaną starszą wersję tego oprogramowania.

Źródło: TechPowerUp, @skullbringer123