MSI MPG 341CQPX, MAG 271QPX oraz MAG 321UP - producent szykuje premierę kolejnych monitorów QD-OLED

Firma MSI podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas zaprezentowała szereg nowych monitorów dla graczy, wykorzystujących matryce typu QD-OLED, za produkcję których odpowiada Samsung Display. Wśród propozycji były m.in. ekran QHD z odświeżaniem 360 Hz, 4K 240 Hz czy tez 49" QD-OLED o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli i z odświeżaniem 175 Hz. Okazuje się, że to nie wszystkie modele jakie trafią w tym roku do sprzedaży. Producent przygotowuje się do wprowadzenia trzech kolejnych urządzeń.

Firma MSI przygotowuje się do wprowadzenia na rynek trzech kolejnych monitorów z ekranami QD-OLED. Są to odpowiednio: MSI MPG 341CQPX, Msi MAG 271QPX oraz MSI MAG 321UP.

W sieci pojawiły się informacje o trzech kolejnych monitorach z matrycami QD-OLED, nad którymi pracuje firma MSI. Sądząc po specyfikacji, a większości przypadków będą to nieco tańsze warianty już wcześniej zaprezentowanych monitorów. Pierwszy to MSI MPG 341CQPX i w tym wypadku mamy otrzymać sprzęt o jeszcze lepszych parametrach od pierwowzoru. Zwiększona zostanie częstotliwość odświeżania ze 175 Hz do 240 Hz. Otrzymamy także m.in. dwa porty HDMI 2.1 oraz jeden DisplayPort 1.4a (ujawnione materiały nie wskazują na dodatkowe porty, toteż nie mamy pewności, czy producent zrezygnował z USB-C oraz HUB USB typu A, czy po prostu dane te nie trafiły do opublikowanych doniesień). Model ten otrzyma 34-calowy wyświetlacz o promieniu krzywizny 1800R i rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli.

MSI MPG 341CQPX MSI MAG 271QPX MSI MAG 321UP Matryca QD-OLED QD-OLED QD-OLED Przekątna 34" 26,5" 31,5" Rozdzielczość 3440 x 1440, 21:9 2560 x 1440, 16:9 3840 x 2160, 16:9 Odświeżanie 240 Hz 240 Hz 165 Hz Technika odświeżania Adaptive Sync

48-240 Hz Adaptive Sync

48-240 Hz Adaptive Sync

48-165 Hz Zakrzywienie 1800R - - Czas reakcji 0.03 ms 0.03 ms 0.03 ms Kontrast statyczny ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 250 nitów (typowo)

Do 1000 nitów (HDR) 250 nitów (typowo)

Do 1000 nitów (HDR) 250 nitów (typowo)

Do 1000 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black Głębia barw 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a Powłoka Antyrefleksyjna Antyrefleksyjna Antyrefleksyjna Waga z podstawą Brak informacji Brak informacji Brak informacji

MSI MAG 271QPX otrzyma 26,5" ekran QD-OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz z 240 Hz częstotliwością odświeżania. Będzie to zatem bezpośrednia konkurencja dla monitorów OLED o takiej samej specyfikacji, tyle że bazujących na ekranach od LG Display. Na końcu pozostaje MSI MAG 321UP, który wykorzysta ekran QD-OLED o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 165 Hz (zaprezentowane modele ze stycznia mają odświeżanie 240 Hz). W obu przypadkach możemy liczyć na zestaw wejść wideo w postaci 2x HDMI 2.1 oraz pojedynczego DisplayPort 1.4a. Data premiery monitorów na razie jest nieznana.

Źródło: X @kuroberumo